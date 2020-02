Dietrich – Frauentrio – Showact – Song Release

“Einer der mir schmeckt” – Dietrich

Dietrich – “Einer der mir schmeckt” – Song Release

https://www.youtube.com/watch?v=sAxT-_6aClQ

Was kostet die Welt – Wir nehmen zwei

Drei Powerfrauen, die man einfach nicht in eine Schublade bekommt.

Ihr Name so mehrdeutig und anspielungsreich wie ihr Programm.

Ein musikalischer Showact zwischen Engelszungen und Stimmgewalt, Eleganz und Frivolität, Femininität und unterkühltem Charme.

Eine Koketterie über Geschlechterklischees, musikalisch filetiert von drei starken Frauentypen.

Ihre Bühnenausstrahlung und Performance sind beeindruckend und auf den Punkt gebracht.

Sarah Kaspar, Michèle Lombardo und Lena Maier – drei Münchner Künstlerinnen, die sich zu einem Projekt mit dem Namen “Dietrich” formiert haben.

Wieso Dietrich haben wir nachgefragt, das lässt so manche Frage offen, genau wie ihre Texte. Es geht um Assoziationen, die von Marlene Dietrich über den Männernamen bis zum Universalschlüssel reichen. Sie spiegeln ihre Vielschichtigkeit, die auch in ihren Songs wiederzufinden ist.

Ihr musikalischer Aufhänger sind überwiegend eigene Kompositionen mit deutschen Texten aus eigener Feder. Frech, frivol, witzig und charmant – Vielleicht ein weibliches Pendant zu Max Raabe oder Roger Cicero.

Die drei jungen Künstlerinnen sind ein überzeugend eingespieltes Team, das sich blind versteht. Ihre Spielfreude und Leidenschaft, mit der sie das Projekt verfolgen, ist für den Zuschauer mehr als spürbar.

Dietrich ist der perfekte Showact für Events, Galas, Firmenfeiern und Hochzeiten. Er lässt sich beliebig für den individuellen Kunden und Anlass maßschneidern.

Die Damen von Dietrich weisen internationale Referenzen auf und werden regelmäßig von großen Auftraggebern wie der Allianzarena, dem FC Bayern München und anderen renommierten Unternehmen gebucht.

