Globaler Launch der Lifestyle Plattform „LIFT YOUR VISION“ und dem dazugehörigen High Fashion Label „LYV“

-Die weltweit erste Lifestyle Plattform, die an Menschen und die Kraft ihrer Visionen glaubt, launcht am 21.10.21 um 21:10:21 Uhr auf LIFTYOURVISION.com

-Globaler Launch der Lifestyle Plattform „LIFT YOUR VISION“, dem dazugehörigen High Fashion Label „LYV“ und exklusiven Kollaborationen sowie kuratierten Partner-Produkten wie z.B. von Rolex, Porsche, der Amsterdamer Brand „Filling Pieces“ oder dem Los Angeles Sustainable Jewellery Label „Polite Worldwide“ auf LIFTYOURVISION.com

-LIFTYOURVISION.com steht für inspirierende Geschichten, limitierte Kollaborationen, exklusive Designs und sorgfältig ausgewählte Produkte globaler Premium- und Luxusmarken aus den Bereichen Mode, Automobil, Uhren, Schmuck, Technologie, Erlebnisse und vieles mehr

-Exklusive Launch Party mit prominenten Gästen aus Wirtschaft, Sport, Kunst, Mode und Lifestyle am 21.10.21 in „John´s Penthouse“ im Münchner Werksviertel

-Inspirierende Interviews und Geschichten mit visionären Künstlern, Kreativen, Modemachern, Architekten und Unternehmern über die Zukunft der Menschheit exklusiv auf LIFTYOURVISION.com

München, 20. Oktober 2021

DIE DIGITALE LIFESTYLE PLATTFORM „LIFT YOUR VISION“

„We believe in you… and your visionary power.“ Die weltweit erste Marke, die an Menschen und die Kraft ihrer Visionen glaubt, wird am 21.10.21 in München und digital auf LIFTYOURVISION.com gelauncht. LIFT YOUR VISION ist eine digitale Lifestyle-Boutique und

ein Ort, an dem Menschen inspirierende Geschichten, digitale Kunst, limitierte, handverlesene Produkte und Erlebnisse finden. „Wir glauben daran, dass Menschen mit großen Visionen die Kraft haben die Welt zu verändern und diese brauchen wir in der heutigen Zeit mehr denn je. Wir werden Visionäre, Kreative, Künstler und Unternehmer aus allen Bereichen vereinen, um mit dieser Community einen einzigartigen Impact auf unsere Gesellschaft zu ermöglichen.“, sagt Nenad Miljkovic, Co-Founder von LIFT YOUR VISION.

Mit dieser wirkungsvollen Community steht LIFTYOURVISION.com für inspirierende Geschichten, limitierte Kollaborationen, exklusive Designs und sorgfältig ausgewählte Produkte globaler Premium- und Luxusmarken, unter anderem aus den Bereichen Mode, Automobil, Uhren, Schmuck und Technologie. Präsentiert werden die ausgewählten und kuratierten Produkte in regelmäßigen Zeitabständen in sogenannten „Welten“ statt in den üblicherweise bekannten Kollektionen.

DAS NEUE HIGH FASHION LABEL“LYV“

LYV ist ein europäisches High Fashion Label, das sich auf progressive Interpretationen hochwertiger, zeitgenössischer Stile konzentriert. Durch monochrome Looks, neue Strukturen von Hybridformen und einen Materialmix aus hochwertigen Stoffen werden einzigartige Looks geschaffen. Das Inhouse-Design Team von LYV verarbeitet in erster Linie italienische Stoffe, kombiniert diese mit hochwertigen Design-Elementen und vertraut dabei vorwiegend auf europäische Produktionsstätten. Ein hoher Tragekomfort wird durch Superstretch und somit besten Trageeigenschaften garantiert. Ready-to-Wear-Kleidung mit weichen Silhouetten trifft auf weiche Verarbeitung, natürliche Schulterformen und moderne Schnitte.

LYV zeichnet sich neben der hohen Produktqualität auch durch exklusive Kollaborationen mit visionären Künstlern aus und bringt deren Kunstwerke auch auf die eigenen Kollektionen. „Unser eigenes High Fashion Label LYV ist für alle Menschen, die ihrer visionären Kraft auch optisch Ausdruck verleihen wollen. Besonders freut es mich, dass wir die ausgewählten Künstler auch namentlich auf unseren Fashion Produkten zeigen. Die jeweilige Geschichte zu den Motiven gibt es exklusiv auf LIFTYOURVISION.com. Durch die Kombination des eigenen Labels mit Künstlern, ausgewählten Partner Brands und künftig digitalen Produkten erschaffen wir unser Motto „we do lifestyle clickable.“, ergänzt Nicklas Reichert, Co-Founder und Managing Director. LYV wird exklusiv auf LIFTYOURVISION.com erhältlich sein.

KURATIERTE PARTNER PRODUKTE UND EXKLUSIVE KOLLABORATIONEN

LIFTYOURVISION.com gibt dem Verbraucher im Unterschied zu klassischen Portalen eine sorgfältig ausgewählte Anzahl an Produkten zur Auswahl und positioniert sich somit als der neue digitale Stylist für Menschen mit hohen visionären Ansprüchen. In der ersten Welt „Future City Individuals“ werden mit Mänteln, Jacken, Sakkos, Strick, Hosen, Sweatshirts, Hemden und T-Shirts insgesamt über 40 LYV Produkte erhältlich sein. Darüber hinaus gibt es kuratierte Partner-Produkte von Marken wie Rolex, Filling Pieces, La Bruket, Lichtraumfunktion, Polite Worldwide oder Fatzke, welche beispielsweise handgefertigte, moderne Hütte herstellen. Alle Produkte sind streng limitiert und auf wenige Stückzahlen begrenzt. Mit wenigen Klicks kann man innerhalb kürzester Zeit nicht nur ganze Looks sondern auch den gesamten Lifestyle der jeweiligen „Welt“ kaufen. Die nächsten „Welten“ sind schon in Planung und in naher Zukunft werden auch digitale Kunstwerke und digitale Mode bei LIFT YOUR VISION präsentiert.

