Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt – So entsteht ein heimlicher Bestseller

Mit diesem Buch wird ein neues Kapitel in der Belletristik aufgeschlagen, weil es zugleich ein Sachbuch ist. KOMMEN, SEIN und GEHEN ist die Thematik, die der Autor mit einem neuen Weltbild ergänzt.

Das hätte -vermutlich- der Autor Anton Siebler-Stroganoff selbst nicht zu träumen gewagt. Denkbar schlechte Voraussetzungen für einen literarischen Erfolg, weil:

o Erstlingswerk …

o … und das mit 74 Lenzen.

o Belletristik mit experimentellen Elementen …

o … wie Poesie, Wissenschaft, Vision und knallharter Sachlichkeit.

Und dann dieses:

o Corona-Tragik, die den Buchhandel weitgehend lahmlegte.

o Den Verlag (IDEA, Palsweis) selbst überraschende Nachfrage.

o Konsequenterweise 2. Auflage wegen Ausverkauf der ersten.

o Erstaunliche Resonanz in den Medien, die das Werk des Autors Anton Siebler-Stroganoff als “Gegenentwurf zur Corona-Tristesse” feiern.

Bis ins ferne Thailand reicht inzwischen die Aufmerksamkeit, die man dem an sich etwas sperrigen Titel

HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt

widmet.

Das kann nicht nur daran liegen, dass man in schwierigen Zeiten nach Lösungen sucht, die das politische System nicht anbieten kann, weil die Politiker sich in anderen Sphären befinden als der Normalbürger. Da muss etwas in diesem Werk dieses Autors sein, das die Seele des Jetztmenschen anspricht, das ihm Hoffnung macht, das ihn gar beflügelt mitzuarbeiten an einer besseren Welt. Lesen macht Freude, adieu Tristesse!

2. Auflage mit neuem Untertitel soeben erschienen.

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt – 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis

Als kostenlose Weltneuheit erhält der Leser auf Anforderung per Email eine persönliche Widmung des Autors, die er ausdrucken und in die erste Buchseite einpassen kann.

