Die neue Single von Angela Henn & Dennis Klak – Typisch du

Die erste Single aus dem aktuellen Album

der Titelsong aus dem Debütalbum “Typisch dieses verrückte Paar”

Jeder kennt das aus seiner Beziehung – die Liebe kann noch so groß sein. Die kleinen oder auch größeren Macken des Partners können einen verrückt machen. Da sind die nicht zugeschraubte Zahnpastatube, die dreckigen Socken mitten im Schlafzimmer oder die komplett ohne Sinn und Verstand eingeräumte Spülmaschine.

Die Beziehung der beiden Schlagerstars Angela Henn und Dennis Klak macht da keine Ausnahme.

Während es bei vielen Paaren die Gegensätze sind, die sich anziehen, aber auch für jede Menge Zündstoff sorgen, gesellt sich bei Angela und Dennis gleich und gleich. Beide sind bekennende Chaoten. Kein Wunder, dass es da überhaupt nicht zur Diskussion stand, “Typisch du” zur Titelsong des neuen Albums der beiden machen. Denn wenn ein Song beschreiben kann, wie es bei den beiden zugeht, dann ist das “Typisch du”.

Direkt in die Dynamik der Beziehung hinein katapultiert das Video. Im Schlagerhotel wird renoviert. An vorderster Front dabei: Angela und Dennis, die tatkräftig mit anpacken. Jeder auf seine Art. Angela hat die Baustelle in ihrem typischen “Angie Style” mit schwindelerregend hohen Absätzen fest im Griff. Dennis verlegt und verliert alles und treibt Angela damit in den Wahnsinn – vor allem dann, wenn er ihr Werkzeug benutzt und nichts davon in den Koffer zurückwandert. “Typisch du” eben. Doch am Ende siegt die große Liebe zwischen den beiden oder wie es im Song so treffend heißt: “Lieb dich mit all deinen Macken und deinen verrückten Sachen.”

Das Album “Typisch dieses verrückte Paar” ist ab sofort überall als CD und Digital erhältlich!!

Label: Schlagerhotel, Labelcode: LC55611

Verlag: Schlagerhotel

VÖ-Datum: 29.01.2021

Komponist: Angela Henn, Dennis Klak, Jenny van Bree, Wolfgang Nadrag

Textdichter: Angela Henn, Dennis Klak, Jenny van Bree, Wolfgang Nadrag

Produzent: Jelfi Records; ISRC Code: DEWS32000034

Youtube: https://youtu.be/yU3KH7beeco

Mehr Infos gibt es über die Künstler im Web unter www.schlagerhotel.com und bei Ihnen unter ihren Namen in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: Verlag Schlagerhotel

