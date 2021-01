Die Nachfrage nach defekten Gebrauchtwagen ist sehr groß bei Autoaufkäufer im Ausland

Ein Auto mit Schaden oder als defekt also im unreparierten Zustand zu verkaufen spricht nur die Minderheit als Käufer an.

Ein fahruntüchtiges Fahrzeug ist generell schwer an den Mann zu bringen, da alleine die Logistik je nach schwere oder Standort eine schwere Aufgabe auch für geübte Transorteure mit sich bringt. Zudem ist die Preiskalkulation beziehungsweise die Bewertung für defekte Fahrzeuge reine Erfahrungssache. Unser Fachpersonal geht bei den Preisabgaben an seine Grenzen, denn wir kaufen zwar defekte Fahrzeuge aber lassen Sie nicht in Deutschland reparieren, um Ihnen den besten Preis zu zahlen müssen wir auf die kostengünstige Reparaturen im Ausland ausweichen.

Wir kaufen Autos mit Schaden oder Mängel

Wir kaufen Fahrzeuge mit unreparierten oder auch schlecht reparierten Schäden, also kurz gefasst “wir kaufen alle KFZ”. Der interne Ablauf nach Ankauf und kostenloser Abholung bei Ihnen ist, dass die Fahrzeuge mit geringer Mage ins Ausland verkauft werden also Export. Hier sind kostengünstige Reparaturen ohne Austausch möglich. Dieses steigert auch nach jahrelanger Erfahrung die Nachfrage nach defekten Fahrzeugen, besonders PKW. Die Nachfrage nach defekten Gebrauchtwagen ist also deshalb sehr groß da hier Autoaufkäufer im Ausland bereits alle Schäden kennen und teilweise Teile oder Austauschmotoren und überholte Getriebe für anzukaufende Fahrzeuge bereit halten.

Defektes Auto verkaufen – Fahrzeugbewertung – Ablauf beim Verkauf

Sie haben sich entschlossen ein Auto defekt zu verkaufen und sind auf der Suche nach einem Gebrauchtwagenwert für Autos mit Schaden? Naja ganz genau kann das niemals kalkuliert werden zumindest würde der Verkäufer immer schlecht da stehen, denn wenn man eine Gebrauchtwagenbewertung durchführt und Mängel oder Schäden zu in Deutschland handelsüblichen Preisen abzieht dann bleibt ja fast nichts mehr übrig, in vielen Fällen würde sogar ein Minus Betrag rauskommen. Deshalb funktioniert die Bewertung für zum Beispiel mit Motorschaden anders. Oftmals wird nur ein geringfügiger Risiko Betrag für die Reparatur abgezogen damit es für Verkäufer interessant bleibt sein Auto nicht zu reparieren sondern im defekten Zustand zu verkaufen.

Kurzzusammenfassung:

Wer seinen Gebrauchtwagen mit Schaden, egal von welcher Marke und auch egal mit welchem defekt seriös & zuverlässig verkaufen möchte sollte den Kontakt mit uns nicht meiden. Wir garantieren volle Kundenzufriedenheit und einen absolut seriösen und zuverlässigen Autoverkauf für jedermann.

Pressekontakt:

M. Akkoyun

52531 Übach-Palenberg

Otto Hahn Str. 5

Tel: +49 (0) 800 00 44 333

Email: anfrage@autoabkauf.de

Web: https://www.wir-kaufen-alle-kfz.de

