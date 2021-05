Die Liebe zur Handschrift online erleben

Zum zweiten Mal nimmt MiaSkribo, an der Langen Nacht des Schreibens teil. Dieses Jahr findet sie am Samstag, 12. Juni 2021 statt – und coronakonform als Online-Event. Die Workshops sind kostenlos.

„Corona hat uns schon letztes Jahr einen Strich durch die Planungen zur Langen Nacht gemacht. Dieses Jahr wird es deshalb einen Online-Event geben“, sagt Jörg Stroisch, Geschäftsführer von MiaSkribo. „Es ist ein Experiment, auf das wir uns sehr freuen.“

Referentin ist Petra Kirchner. Die Handschreiben-Expertin wird insbesondere Tipps zur Verbesserung der eigenen Handschrift geben, verwendet dabei selbst einen Füller. Die Anmeldung ist ab soforft direkt unter https://www.miaskribo.com/lange-nacht-des-schreibens-2021/ möglich. Die Workshops sind für die Teilnehmer kostenlos.

Mini-Barcamp für Blogger

Um 10 Uhr startet der Samstag mit einem Mini-Barcamp zum Thema Handschreiben. Auf dieser Un-Konferenz kann jeder Themen einbringen und behandeln. Das Barcamp richtet sich an Blogger, einige werden vor Ort in Köln sein. Prinzipiell ist aber auch eine Teilnahme online per Zoom möglich. Interessenten können sich direkt an Jörg Stroisch unter office@miaskribo.com wenden.

Präsentation neuer Schreibgeräte

Der Design C und der Design 08 von Otto Hutt werden im Rahmen der Events kurz präsentiert werden – und können in der Woche nach der Langen Nacht auch von Interessenten persönlich in die Hand genommen werden. MiaSkribo arbeitet mit dem Hersteller schon seit Jahren zusammen.

Lange Nacht des Schreibens: deutschlandweite Aktion

Die Lange Nacht des Schreibens wird einmal jährlich von der Initiative Schreiben (http://www.initiative-schreiben.de/) veranstaltet. Deutschlandweit beteiligen sich daran wieder Initiativen, Schreibgerätehersteller und Schreibwarenhändler. Für Köln ist MiaSkribo dieses Jahr zum zweiten Mal dabei.

Workshop-Daten „Meine Schönschrift“ für Erwachsene:

o Termin: Sonntag, 12. Juni 2021, 16 Uhr – 18 Uhr

o Ort: Virtuell, per Zoom

o Kosten: kostenlos

o Anmeldung: über https://www.miaskribo.com/lange-nacht-des-schreibens-2021/

Workshop-Daten „Meine Schönschrift“ für Kinder:

o Termin: Sonntag, 12. Juni 2021, 13 Uhr – 14 Uhr

o Ort: Virtuell, per Zoom

o Kosten: kostenlos

o Anmeldung: über https://www.miaskribo.com/lange-nacht-des-schreibens-2021/

Barcamp „Kreativität im Web, Handschrift, Schreiben, Bloggen und Co. Inspiration für kreative Webschreiber“

o Termin: Sonntag, 12. Juni 2021, 10 Uhr

o Ort: vor Ort in Köln und zusätzlich per Zoom

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Vogelsanger Straße 171a

50823 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 16932784

fax ..: 0221 16932786

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miaskribo.com

MiaSkribo ist ein Shop für exklusive Schreibgeräte, wie etwa Füller, Tintenroller, Kugelschreiber und ganz besondere Bleistifte. Und dazu passend gibt es dort hochwertiges Feinpapier, dokumentenechte Tinten und Lederaccessoires rund ums Schreiben. Im Ratgeber und Blog wird die komplette Welt des Handschreibens mit Audio, Video und Text behandelt.

Pressekontakt:

MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Vogelsanger Straße 171a

50823 Köln

fon ..: 0221 16932784

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miaskribo.com