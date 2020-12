Die DSGVO-konforme Videokonferenz-Plattform

Videokonferenz-Plattform mit dem System von EXPO-IP

Der Anbieter ecosero hat die Lösungen von EXPO-IP in eine eine Anwendung zur Planung, Durchführung und Abrechnung von Online-Meetings und Webinaren integriert. Damit wird nun ein ein Gesamtkonzept zur Durchführung von digitalen Messen angeboten.

Per White-Label Lösung lässt sich ecosero an das jeweilige Corporate Design anpassen. Besondere Funktionalitäten und Anforderungen können je nach Kundenbedürfnis individuell umgesetzt werden. Damit passt sich ecosero perfekt an jeden digitalen Messestand an und auch ein virtueller Meetingraum lässt sich problemlos in den digitalen Messestand integrieren. Dabei wir das Design der Seite nicht gebrochen. Besucher sehen den Meetingraum als natürlichen Teil des digitalen Messestands. Außerdem können vorgeführte Präsentationen aufgezeichnet und später für andere Zwecke verwendet werden, beispielsweise als Werbematerial, Trainingsvideo oder fertige Messepräsentation. Breakout-Räume erlauben es, Besucher Ihres digitalen Messestandes direkt und persönlich über Ihr Produkt zu informieren. Neben dem Haupt Meetingraum können Breakout-Räume je nach Bedarf erstellt werden, um Besucher in Kleingruppen oder im Einzelgespräch zu überzeugen. Über eine Präsentationsfläche im Zentrum des virtuellen Raumes können Präsentationen und andere Dateien für die Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden.

Für die Nutzung muss keine Software installiert werden. Die Verwaltung, Planung und Durchführung findet komplett im Browser statt. Referenten und Moderatoren müssen keine Einzellizenzen kaufen, was es ganzen Teams erlaubt über den gleichen Account Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Eine Übertragung von Moderationsechten an beliebig viele Teilnehmer ist jederzeit möglich.

ecosero ist DSGVO konform und legt höchsten Wert auf Datenschutz. Die Server, auf denen die Meetings gehostet werden, stehen ausschließlich in Deutschland. Dank der mehr als 50 verfügbaren Sprachen kann ecosero problemlos auf internationalen Messen eingesetzt werden.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

