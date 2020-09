Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört auch 2019 zu Top 20 Allfinanzvertrieben.

Die dbfp hat mit ihren 63 bundesweit aufgestellten Beratern, im Vergleich zum Vorjahr eine positive Umsatzsteigerung realisieren können.

Damit kommt das Unternehmen auf einen beachtlichen 20. Platz in der Cash Hitliste. Bei den Unternehmen ohne Kapitalbeteiligung Dritter kommt die dbfp sogar auf den 9. Platz.

Auch aktuell liegen wir trotz Corona Krise mit unseren Ergebnissen über dem Vorjahresvergleich.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ist im Anlagebereich als Anlageberatung für die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft und in allen anderen Geschäftsfeldern (Versicherungen, Baufinanzierungen und Ratenkredite) nach dem Best Select und Best Advice Prinzip tätig. Mit Professionalität, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit steht die dbfp ihren Kunden als professioneller Partner in allen wirtschaftlichen und finanziellen Fragen zur Seite.

Kontakt

dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung

Burkhard Stallein

Heilbronner Str. 150

70191 Stuttgart

0711/50621892

info@dbfp.de

http://www.dbfp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.