Der Social-Media-Kalender 2022 – 1.000+ Ideen für die Redaktionsplanung

Mit über 1.000 Aktionstagen, Feiertagen und Events bietet der Social-Media-Kalender von Blog2Social jeden Tag kreative Ideen für Grafiken, Videos, Social-Media-Posts und mehr. Das macht ihn zu einem nützlichen Tool für die Redaktionsplanung, das die Themenfindung erleichtert und Zeit spart.

Aktionstage, Feiertage, Events und mehr im Social-Media-Kalender

Der Blog2Social Social-Media-Kalender beinhaltet alle Deutschen Feiertage, 65 Veranstaltungen, 126 Gedenktage, 58 Brauchtumstage und 1.118 Aktionstage, sowie Tipps und Prognosen namhafter Medien wie zum Beispiel onlinemarketing.de und Hot Topics für jeden Monat. Zu jedem Ereignis gibt es im Kalender Content-Ideen sowie passende Hashtags und Emojis, die zur Gestaltung von Social-Media-Posts und anderen Inhalten verwendet werden können.

Der Social-Media-Kalender zum praktischen Download

Der Social-Media-Kalender ist ein digitales Tool und steht als umfangreiches PDF und als iCalender zum Import in digitale Kalender von Google, Outlook uvm. zur Verfügung.

Damit ist der Kalender immer abrufbar und sorgt für eine zuverlässige Planung das ganze Jahr über.

So nutzt man den Social-Media-Kalender für das Content Marketing

Die Aktionstage und Events, die direkt mit der eigenen Branche zusammenhängen, eignen sich besonders gut als Themenaufhänger. Ein Beispiel wäre der Tag der Pressefreiheit am 3. Mai, der besonders für Kommunikations-Abteilungen, Zeitungen, Verlage und politische Organisationen interessant ist.

Auch weniger offensichtliche Thementage lassen sich kreativ in die Contentplanung integrieren.

Die monatlichen Zitate eignen sich, um Menschen zu inspirieren. Die eingetragenen Events sind eine tolle Gelegenheit zum Networken, Bekanntmachen des eigenen Unternehmens und um zu Erfahren, was es Neues in der Branche gibt.

Contentideen für das ganze Jahr

Der Social-Media-Kalender enthält Ereignisse, die sich als Themen-Aufhänger für Social-Media-Posts, Blogbeiträge und Content jeder Art eignen. Zusätzlich finden sich darin Praxistipps, Toolempfehlungen und weitere Ressourcen zur strategischen Umsetzung der eigenen Content-Strategie.

Der Social-Media-Kalender ist ein zuverlässiger Jahresbegleiter für das Marketing und die PR und bietet eine große Zeitersparnis bei der Redaktionsplanung und somit bei der Contenterstellung.

Hier geht’s zum Social-Media-Kalender

Über ADENION / Blog2Social:

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Blog2Social ermöglicht Social-Media-Management in allen wichtigen sozialen Netzwerken. Beiträge, Links, Texte, Bilder und Videos können in Social-Media-Profilen, -Seiten und -Gruppen veröffentlicht werden. Alle Beiträge werden automatisch für jedes Netzwerk optimiert und lassen sich optional individuell anpassen sowie parallel über verschiedene Netzwerke zeitversetzt planen und teilen. Der Social-Media-Kalender gibt einen Überblick über geplante Posts im Team. Ob Auto-Posting, Cross-Posting oder Content Curation: Blog2Social macht das Social-Media-Management schneller und einfacher und bringt Content in die sozialen Medien. Blog2Social steht als WordPress-Plugin, als Desktop-Version und als Browser-Extension zur Verfügung. Weitere Informationen: https://www.adenion.de/home

