Der Schrottankauf Köln holt Altmetallschrott kostenfrei bei der Kundschaft ab

Schrottankauf Köln

Wer schon einmal Schrottankauf Köln beauftragt hat, wundert sich darüber, dass manche andere Zeitgenossen ihren Schrott immer selbst zum Wertstoffhof fahren und dafür zahlen, dass ihre Altmetalle angenommen werden. Noch verwunderlicher ist es, dass in regelmäßigen Abständen darüber berichtet wird, dass in Nacht und Nebel Aktionen alter Schrott einfach in der Natur abgelegt wird. Es gibt leider Mitmenschen, die sehr viel kriminelle Energie wecken, um heimlich ihren Schrott loswerden zu können.

Schrottabholung leicht gemacht

Ein Anruf genügt, bei dem den Mitarbeitern mitgeteilt wird, welche Art von Schrott abgeholt werden soll und in welcher Menge er vorhanden ist. Hierzu kann der Schrott ganz einfach fotografiert werden an das Team verschickt werden. Ist der Schrott abholbereit oder muss noch sortiert werden? Müssen sperrige Metalle verkleinert, zerlegt, demontiert, auseinander geschweißt werden? Sind Teile verbaut, die Anlage angeschlossen, die Maschinen noch nicht auseinandergebaut? All diese arbeitsintensiven und zeitintensiven Leistungen erbringt das Team für ihre Kunden und Kundinnen kompetent und sachgerecht, und der gesamte Service ist kostenfrei. Der Schrott wird aufgeladen und abtransportiert. Einfacher und bequemer geht es nicht. Der gesamte Service ist von privat und Gewerbe gleichermaßen buchbar und ist unabhängig von der Menge oder Art des Schrottes. Es werden Kleinaufträge mit der gleichen Professionalität ausgeführt wie Großaufträge. Auch komplizierteste Aufträge stellen für das erfahrene Team keine Herausforderung dar. Durch langjährige Fachkompetenz und entsprechende Ausrüstung im festen Bestand jeder Aufgabe bestens gewachsen.

In Köln ist die Entsorgung von Altmetallen für privat und Gewerbe ein Kinderspiel und bringt bares Geld

Für wiederkehrende Aufträge ist es nicht nötig, das Team jedes Mal neu zu beauftragen. In diesem Fall ist eine Dauerpartnerschaft möglich, um eine regelmäßige Schrottabholung zu vereinbaren. Hierzu können auch Container bereitgestellt und intervallmäßig geleert werden.

Schrottabholung sorgt für ein fachgerechtes Schrottrecycling

Wenn der Schrott abgeholt worden ist, beginnen die Arbeitsabläufe des recyceln. Es wird sortiert, getrennt und gelöst. Die unbrauchbaren Stoffe müssen sachgerecht den entsprechenden Stellen zur Entsorgung überlassen werden. Toxische Substanzen werden behutsam und fachgerecht abgelöst, weil sie ansonsten zur Gefahr für Mensch und Natur werden können. Besonders in Elektrogeräten verstecken sich diese Giftstoffe, die nur mit entsprechenden Fachkenntnissen allen Auflagen gerecht behandelt werden dürfen.

Einen attraktiven Nebenverdienst mit dem Verkauf von altem Schrott in Köln verdienen

Die wertvollen Materialien, wie etwa Edelmetalle oder auch Altmetalle können je nach Menge und Art noch einen guten Verdienst erbringen. Dabei handelt es sich im Schrott weder meist um Gold, Silber und Platin in Reinform, meist um Eisen oder Stahl in verbauter Form, verbunden mit anderen Stoffen. Aber auch Mischschrott und Blech sind Materialien, die aufgearbeitet werden können und gerne von Schrottankauf Köln abgeholt werden. Der Ankaufspreis richtet sich nach der Menge und der Sortenreinheit.

Weitere Infos rund ums Schrottankauf in Köln finden Sie unter:

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/schrottankauf-koeln/

Pressekontaktdaten:

Schrottankauf Exclusiv

Hamza El-Lahib

Deutschestr 8 44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de

Web: https://www.schrottankauf-exclusiv.de/