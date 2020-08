Der Schrottankauf Herne holt Altmetallschrott kostenfrei bei der Kundschaft ab

In Herne ist die Entsorgung von Altmetallen für Privat und Gewerbe ein Kinderspiel und bringt bares Geld

Wer s chon einmal Schrottankauf Herne beauftragt hat, wundert sich darüber, dass manche andere Zeitgenossen ihren Schrott immer noch selbst zum Wertstoffhof fahren und dafür zahlen, dass ihre Altmetalle angenommen werden. Noch verwunderlicher ist es, dass in regelmäßigen Abständen darüber berichtet wird, dass in Nacht-und-Nebel-Aktionen alter Schrott einfach in der Natur abgelegt wird. Es gibt leider Mitmenschen, die sehr viel kriminelle Energie wecken, um heimlich ihren Schrott loswerden zu können. Die Zumüllung unserer Natur mit alten Fahrrädern oder den Resten der letzten Badezimmersanierung ist nicht umsonst verboten, da im Schrott oft Schadstoffe enthalten sind, die so in das Grundwasser gelangen und uns allen gefährlich werden können. Dabei ist es so einfach, den Schrott über Schrottankauf in Herne zu entsorgen.

Schrottabholung leicht gemacht

Ein Anruf genügt, bei dem den Mitarbeitern mitgeteilt wird, welche Art von Schrott abgeholt werden soll und in welcher Menge er vorhanden ist. Hierzu kann der Schrott auch ganz einfach fotografiert und das Foto an das Team verschickt werden. Ist der Schrott abholbereit oder muss noch sortiert werden? Müssen sperrige Teile verkleinert, zerlegt, demontiert, auseinander geschweißt werden? Sind vielleicht noch Teile verbaut, die Anlage noch angeschlossen, die Maschinen noch nicht auseinandergebaut? All diese arbeitsintensiven und zeitintensiven Leistungen erbringt das Team von Schrottankauf Exclusiv für ihre Kunden und Kundinnen kompetent und sachgerecht, und der gesamte Service ist vollkommen kostenfrei. Der Schrott wird aufgeladen und abtransportiert. Einfacher und bequemer geht es nicht. Der gesamte Service ist von Privat und Gewerbe gleichermaßen buchbar und ist unabhängig von der Menge oder Art des Schrottes. Es werden Kleinaufträge mit der gleichen Professionalität ausgeführt wie auch Großaufträge. Auch komplizierteste Aufträge stellen für das erfahrene Team keine Herausforderung dar. Durch langjährige Fachkompetenz und entsprechende Ausrüstung im festen Bestand ist Schrottankauf Exclusiv jeder Aufgabe bestens gewachsen.

Für wiederkehrende Aufträge ist es nicht nötig, das Team jedes Mal neu zu beauftragen. In diesem Fall ist eine Dauerpartnerschaft möglich, um eine regelmäßige Schrottabholung zu vereinbaren. Hierzu können auch Container bereitgestellt und intervallmäßig geleert werden.

Durch den Schrottverkauf wird wieder Platz geschaffen und das Schrottrecycling schützt unseren Planeten

Die im Schrott enthaltenen Komponenten sind nicht alle wertlos. Vielmehr verbergen sich hier wertvolle Rohstoffe, die erhalten werden sollten. Korrekt bezeichnen sie sich als sekundäre Rohstoffe, weil sie nicht ganz neu, sondern schon genutzt worden sind. Dieses wirkt sich aber in keiner Weise auf die Qualität aus. Im Gegenteil: In der Produktionsindustrie sind sekundäre

Rohstoffe begehrter, als prekäre (neue) Rohstoffe. Der Grund ist einfach nachzuvollziehen: Es wird bedeutend weniger Energie bei der Verarbeitung verbraucht und ist daher sehr viel kostengünstiger, damit zu produzieren. Für unsere Umwelt ist dies natürlich besonders erfreulich, da wir durch die Nutzung von Altmetallen keine neuen Rohstoffe schürfen müssen und dadurch nachhaltig für Mensch und Natur handeln.

Schrottankauf Exclusiv sorgt für ein fachgerechtes Schrottrecycling

Wenn der Schrott abgeholt worden ist, beginnen die Arbeitsabläufe des recyceln. Es wird sortiert, getrennt und gelöst. Die unbrauchbaren Stoffe müssen sachgerecht den entsprechenden Stellen zur Entsorgung überlassen werden. Toxische Substanzen werden behutsam und fachgerecht abgelöst, weil sie ansonsten zur Gefahr für Mensch und Natur werden können. Besonders in Elektrogeräten verstecken sich diese Giftstoffe, die nur mit entsprechenden Fachkenntnissen allen Auflagen gerecht behandelt werden dürfen. Das sind beispielsweise Quecksilber, Blei und Kadmium. Übrig bleibt nach vielen Arbeitsgängen der begehrte Rohstoff, der eingeschmolzen dem Wirtschaftskreislauf wieder zur Verfügung steht – wieder schöne, neue Dinge entstehen lassen kann. Schrottrecycling schont unsere immer knapper werden Rohstoffe und der Verkauf lohnt sich auch finanziell.

Einen attraktiven Nebenverdienst mit dem Verkauf von altem Schrott in Herne verdienen

Die wertvollen Materialien, wie etwa Edelmetalle oder auch Altmetalle können je nach Menge und Art noch einen guten Verdienst erbringen. Dabei handelt es sich im Schrott meist weniger um Gold, Silber und Platin in Reinform, sondern meist um Messing, Aluminium, Kupfer, Zinn, Zink, Eisen oder Stahl in verbauter Form, verbunden mit anderen Stoffen. Aber auch Mischschrott, Kabelschrott und Blech sind Materialien, die aufgearbeitet werden können und gerne von Schrottankauf Herne abgeholt werden. Der Ankaufspreis richtet sich nach der Menge und der Sortenreinheit. Das bedeutet, dass der Preis höher liegt, wenn der Schrott reiner ist, weil dadurch in der Wiederaufarbeitung weniger Arbeitsgänge erforderlich sind. Der Preis wird transparent und fair mittels der tagesaktuellen Börsenpreise ausgerechnet und kann auf Wunsch sogar direkt vor Ort bei der Übergabe in bar bezahlt werden, wenn der Verkauf ohne Wartezeit über die Bühne gehen soll.