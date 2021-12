Der PR-Kalender 2022 – 1.387 Ideen für die PR-Arbeit

Mit über 1.387 Ideen bietet der PR-Kalender jeden Tag kreative Aufhänger für Pressemitteilungen, Social Media Posts und weitere PR-Formate. Das macht ihn zu einer Planungshilfe für die PR, die viel Zeit für die Themenrecherche und Ideensuche erspart.

So erleichtert der PR-Kalender 2022 die PR-Arbeit

Aktionstage und Events eignen sich sehr gut als Themenaufhänger für PR-Kampagnen. Ein Beispiel ist der Tag der Pressefreiheit am 3. Mai, der besonders für Kommunikations-Abteilungen, Zeitungen, Verlage und politische Organisationen interessant ist.

Aber auch unkonventionelle Thementage lassen sich in die Content-Planung integrieren: Zum Beispiel der „Räume-Deinen-Schreibtisch-auf-Tag“ am 10.01., der sich für einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen eignet oder für Tipps zur Büroorganisation und zum Selbstmanagement.

Content-Inspirationen für jede Branche im PR-Kalender

Der PR-Gateway PR-Kalender enthält insgesamt 1387 Aktions- und Feiertage als Contentideen für jeden Tag und zu jedem Anlass, die als Aufhänger für die Kommunikation fast jeder Branche umsetzen lassen.

Zusätzlich bietet der Kalender Jeden Monat bietet der Kalender Zitate rund um PR- und Social-Media-Themen, die sich auch direkt als inspirierende Social Media Posts eignen. Prognosen von renommierten Experten helfen dabei, PR-Kampagnen zu relevanten Themen zu planen.

Die empfohlenen Tools aus dem Kalender unterstützen bei der effizienten Umsetzung von PR- und Social-Media-Strategie: Von Planungstools über die Textprüfung und die Veröffentlichung. Über 3.000 Hashtags und Emojis machen PR-News zu überzeugenden Social Media Posts.

Der Kalender ist immer abrufbar und unterstützt das ganze Jahr über bei der Planung: Er steht als 113-seitiges PDF digital und zum Ausdrucken, sowie als iCalender zum Import in digitale Kalender von Google, Outlook uvm. zur Verfügung. So passt er sich jeder Arbeitsweise perfekt an.

Der PR-Kalender ist ein zuverlässiger Jahresbegleiter und bietet bei richtigem Einsatz eine große Zeitersparnis. Er erleichtert die Contenterstellung und unterstützt bei der Vorbereitung auf das Jahr 2022.

Hier geht“s zum PR-Kalender

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Firmenkontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Medine Cepni

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

presseinfo@pr-gateway.de

https://www.pr-gateway.de

Pressekontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Medine Cepni

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

+49 2181 7569-199

medine.cepni@adenion.de

https://www.pr-gateway.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.