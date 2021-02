Der Plus Size Brandindex 2021 – Online Shops für Curvys

Plus Size Shops im Test

Nur wenige Online Shops berücksichtigen die Bedürfnisse von Curvy Frauen. Das ergab der Plus Size Brandindex 2021, eine Studie, die erstmals 50 Online Shops anhand ausgewählter Faktoren auf ihr Shopping-Erlebnis für Frauen ab Konfektionsgröße 42 untersuchte.

Mit einem Score von 100 ist Ulla Popken klarer Sieger der Studie. Verlierer hingegen ist der Online Shop Long Tall Sally. Über die größte Gesamtauswahl an Produkten für Curvy Frauen verfügt PrettyLittleThing. Allerdings ist der Hauptteil der angebotenen Mode nur in den Größen 42 bis 46 erhältlich. Mode bis Konfektionsgröße 68 haben nur zwei der untersuchten Online Shops im Sortiment. Etwas mehr als die Hälfte der Onlinegeschäfte präsentiert ihre Große Größen Mode an authentischen Plus Size Models.

Plus Size Shops mit wenig Realitätsbezug

Gerade in Zeiten von Covid19 und den damit verbundenen Maßnahmen, nimmt auch das Online Shopping für Mode in Großen Größen deutlich zu. Doch nach wie vor ist das Shopping-Erlebnis für Curvy und Plus Size Frauen auch im Internet im Vergleich zum Normalgrößen-Segment nicht zufriedenstellend. Meist ist die Kleidung in den wirklich hohen Konfektionsgrößen nicht erhältlich. Die Auswahl ist zu gering, um den Vorstellungen der Große Größen Kundin gerecht zu werden, oder aber, sie wird nicht in authentischen Größen präsentiert.

Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und Plus Size Frauen zu zeigen, welche Onlinehändler auf die Bedürfnisse kurviger Frauen eingehen, hat Wundercurves, Marktplatz für Mode in Großen Größen, erstmals den Plus Size Brandindex 2021 ins Leben gerufen.

Diese Faktoren wurden untersucht

Zur Berechnung des Plus Size Brandindex wurden allgemeine Faktoren sowie speziell auf die Bedürfnisse von Curvy Frauen angepasste Kriterien berücksichtigt. Alle Infos zum Plus Size Brandindex jetzt auf PlusPerfekt.de

