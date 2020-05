Der neue KTI-Katalog 2020

Von Industrie-Anwendungen über Einsatz in Verkehrssystemen bis hin zu Energieversorgung und Sicherheitslösungen

Netzwerke sind heute allgegenwärtig und unverzichtbar. Genau deshalb müssen sie robust, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. Im druckfrischen Katalog 2020 zeigt KTI sein Gesamtprogramm aus den Bereichen Industrial Ethernet, fiberoptische Produkte und Medienkonverter.

Einen besonderen Schwerpunkt nimmt diesmal die anschauliche Darstellung der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der KTI-Produkte in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen ein. Von Industrie-Anwendungen über Einsatz in Verkehrssystemen bis hin zu Energieversorgung und Sicherheitslösungen reicht die Bandbreite der KTI Industrial Ethernet Produktpalette.

KTI-Produkte sind speziell für den Einsatz im industriellen Umfeld konzipiert. Ein weiter Temperaturbereich, variable Spannungsversorgung, Ausfallsicherheit sowie Stoß- und Vibrations-festigkeit sind Merkmale, die einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb auch in Extremsituationen sicherstellen. Und gerade dort, wo Kupfer auf Glasfaser trifft, sind Produkte von KTI im Einsatz.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Produktneuheiten mit PoE – Power over Ethernet. Mittels PoE lassen sich Endgeräte über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgen. KTI präsentiert eine Reihe von Produktneuheiten im Bereich Switches und Medienkonverter – auch für den industriellen Einsatz. Neu ist auch die Vielzahl an Produkten, die den IEEE 802.3bt Standard mit bis zu 90 Watt pro Port unterstützen.

Der neue KTI-Katalog kann ab sofort kostenlos unter der Rufnummer 0521 / 96680 222 oder per Email (info@kti.de) angefordert werden. Darüber hinaus steht im Internet unter www.kti.de eine PDF-Ausgabe als Downloadlink zur Verfügung.

Seit der Gründung 1983 hat sich KTI Networks mit innovativen Netzwerklösungen und hohen Service- und Qualitätsstandards zu einem der international führenden Hersteller von Ethernet Produkten entwickelt. Heute ist KTI einer der weltgrößten Produzenten von Medienkonvertern, Fiberswitches und Transceivern – mit eigener Hard- und Softwareentwicklung sowie leistungsfähigen und modernen Produktionsstätten im In- und Ausland. Als OEM- und ODM-Dienstleister fertigt KTI im Kundenauftrag auch maßgeschneiderte Individuallösungen.

Von ihrem Firmensitz in Bielefeld aus sorgt die KTI Distribution GmbH für die optimale Betreuung der KTI Fachhandelspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

