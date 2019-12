Der Einfluss von KI auf den Menschen

Können wir schlauer als die Roboter bleiben, Gedächtnistrainer Boris Konrad?

Täglich bekommt Gedächtnistrainer, Hirnforscher und 5 Sterne Redner Dr. Boris Nikolai Konrad Fragen rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) gestellt. Wie wird sich unser Alltag durch KI verändern? Wie behält der Mensch seine Bedeutung? Kann unser Gehirn da noch mithalten? Diese Fragen beantwortet der Gedächtnistrainer Boris Nikolai Konrad in seinem Vortrag über künstliche Intelligenz. Eine Frage schwingt aber immer mit: “ Bleiben wir schlauer als die Roboter?„

Künstliche Intelligenzen, Roboter und Bots erreichten durch Science Fiction Filme aus Hollywood eine Bekanntheit im Massenmarkt, garantieren bis heute volle Kinosäle, werden aber auch als Bösewicht präsentiert, die die Weltherrschaft an sich reißen möchten. Daraus hat sich eine Angst vor der KI entwickelt, die auch in einer Angst vor der Zukunft resultiert. Ist diese Angst begründet? Der Hirnforscher und Gedächtnistrainer weiß, wie weit die KI inzwischen entwickelt und erforscht ist, bereits heute finden sich viele Erfindungen in unseren Häusern und Smartphones. „Alexa, Siri und Co. sind da erst der Anfang“, sagt Gedächtnistrainer Boris Nikolai Konrad.

Der mehrfache Gedächtnisweltmeister und „Deutschlands Superhirn“ stimmt seine Vorträge über Künstliche Intelligenz immer auf das Publikum und das Unternehmen ab. So gelingt es dem Gedächtnistrainer Boris Nikolai Konrad mit seinem Vortrag KI die Angst vor der Übermacht der Roboter, Bots und Maschinen zu nehmen. Vielmehr zeigt er, welche Chancen uns die KI bietet: „Auch wir Menschen können intelligenter werden, wenn wir von Maschinen lernen oder die Erkenntnisse der Hirnforschung nutzen. Ob wir dazu bereit sind, wird entscheiden, ob wir auch zukünftig die Computer kontrollieren oder umgekehrt.“ Dazu nennt er klar die Gefahren von KI, die seiner Meinung nach darin liegen, wie wir Menschen die Künstliche Intelligenz einsetzen.

So gibt der Hirnforscher und Gedächtnistrainer einen unterhaltsamen, kurzweiligen und wissenschaftlichen Einblick in die Welt der Künstlichen Intelligenz, zeigt wie wir von der neuen Technologie profitieren und der Mensch der Mittelpunkt und die Schnittstelle bleibt.

Gedächtnistrainer, Hirnforscher und 5 Sterne Redner Dr. Boris Nikolai Konrad ist überzeugt: „Die Zukunft ist gut! Wenn wir die beste KI einsetzen und zugleich bereit bleiben, selbst (auch von ihr) zu lernen.“

Als humorvoller Keynote Speaker begeistert Dr. Boris Nikolai Konrad, exklusiv buchbar über die Referentenvermittlung 5 Sterne Redner. Bei seinen Vorträgen zu Gedächtnistraining und KI legt er ein besonderes Augenmerk auf die individuelle und branchenspezifische Anpassung auf den Kunden. Außerdem gelingt es Dr. Boris Nikolai Konrad humorvoll und wissenschaftlich begeisternd die Angst vor neuen Technologien und Künstlicher Intelligenz zu nehmen. Dr. Boris Nikolai Konrad macht Mut für die Zukunft.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Firmenkontakt

5 Sterne Redner

Thomas Muderlak

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-redner.de

Pressekontakt

5 Sterne Team

Kristina Biller

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

09071-77035-0

presse@5-sterne-team.de

http://www.5-sterne-team.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.