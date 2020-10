Dem Leben Chancen geben!

Der Wiener Oliver Kogler erhält den Excellence Award beim internationalen Speaker Slam in Deutschland.

Gib” dem Leben Chancen! Der Wiener Oliver Kogler erhält den Excellence Award beim internationalen Speaker Slam in Deutschland.

Beim 1. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen in Deutschland konnte der Wiener Oliver Kogler sowohl das Publikum von sich überzeugen, als auch die Jury und Top-Speaker Hermann Scherer mit seiner Bühnenperformance begeistern. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Unter dem Titel “Gib” dem Leben die Chancen, die es verdient”, sprach Oliver Kogler über das, was wir am meisten bereuen. Es sind die Dinge, die wir in unserem Leben nicht getan haben. Die Möglichkeiten, die wir nicht ergriffen haben. Damit nehmen wir dem Leben die Chance, unsere Träume und Wünsche zu erfüllen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Alte Verhaltensmuster, limitierende Glaubenssätze, die Angst vor den Konsequenzen unseres Handelns und die Zweifel an uns selbst. Wenn wir diese auflösen, überwinden, oder zumindest darüber hinwegsteigen, dann belohnt uns das Leben dafür.

Gerade in Zeiten des Rückzugs – wie eben in der Corona-Krise – erleben wir, wie wichtig es ist, trotzdem Akzente zu setzen. Mit der Aufforderung “Gebt dem Leben die Chancen, die es verdient. Damit das Leben Euch das geben kann, was Ihr verdient” schloss er seine vielbeachtete Rede.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Oliver Kogler ist Experte für Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung.

Seit über 25 Jahren führt er Unternehmer, Führungskräfte aber auch Privatpersonen zu mehr rationaler und emotionaler Klarheit über Ihr Probleme und Ihre Herausforderungen. Er macht erlernte Muster, Glaubenssätze und unbewusste Verhaltensweisen sichtbar und veränderbar. Mit seinen Klienten erarbeitet er konkrete Lösungen zu mehr Erfolg, Selbstbewusstsein, Glücklich-Sein und Selbstwert.

