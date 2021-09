Das Immunsystem stärken beim Herbsturlaub auf Usedom

Es gibt einige Tipps, wie man effektiv sein Immunsystem stärken kann. Aufs Angenehmste gelingt das bei einem Wohlfühl-Urlaub im Wasserschloss Mellenthin im Usedomer Achterland.

Gesunder Lebensstil für ein starkes Immunsystem

Nicht erst seit der Corona-Pandemie stellen sich viele Menschen die Frage, wie sie ihr Immunsystem zusätzlich stärken können. So sind sich Ärzte und Wissenschaftler einig darin, dass ein intaktes Immunsystem normalerweise gut mit schädlichen Einflüssen fertig wird. Ist es hingegen geschwächt, haben Keime leichtes Spiel. So sind Menschen mit schwachen Abwehrkräften anfälliger für Erkältungen, Schnupfen und andere Infektionen. Durch einen gesunden Lebensstil kann jeder Mensch aktiv dazu beitragen, sein Immunsystem zu unterstützen.

Tipps zur Stärkung des Immunsystems

Zudem gibt es einige Tipps, wie man seine körpereigenen Abwehrkräfte effektiv stärken kann. Hierzu zählt eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse. Aber vor allem auch regelmäßige Bewegung an der frischen Luft bei jedem Wetter ist ein probates Mittel. Gerade in der dunkleren Jahreszeit kann die menschliche Haut nicht mehr genügend Vitamin D produzieren, weil die Strahlungsintensität der Sonne geringer ist. Neben anderen wichtigen Funktionen im Körper ist Vitamin D unerlässlich für die normale Funktion des Immunsystems. Deshalb lautet für ein starkes Immunsystem die Devise: so oft wie möglich nach draußen und sich bewegen. Wichtig dabei ist jedoch, dass man seinen Körper fordert, ohne ihn zu überfordern. Denn Stress und Überanstrengung sind für die Abwehrkräfte ebenfalls schädlich. Mediziner empfehlen daher Radfahren und genussvolles Wandern als ideale Ausdauersportart. Auch Entspannungsübungen, Wohlfühlanwendungen wie Sauna oder Massagen eignen sich hervorragend zum Abbau und zur Vermeidung von Stress. Dazu zählt auch, erholsam und ausreichend zu schlafen. Denn auch Schlafmangel führt zu einer höheren Infektanfälligkeit.

Eine Perle im Usedomer Achterland – Wasserschloss Mellenthin

Usedom hat sich in den letzten Jahren zunehmend zu einer Destination für das ganze Jahr entwickelt. Während im Sommer der Fokus bei vielen Gästen auf Badevergnügen liegt, sind es außerhalb der Hauptsaison Gesundheit und Wellness. So steht die zweitgrößte deutsche Insel wie kaum eine andere Destination in Deutschland nicht nur für Erholung am Meer, sondern auch für aktive Erholung. Gerade im jetzt beginnenden Herbst zieht es wieder vor allem Aktiv-Urlauber, Gesundheitsbewusste und Ruhesuchende auf die Insel. Von diesem Trend profitiert auch das Usedomer Hinterland. Hier befinden sich nicht nur die meisten der 14 Naturschutzgebiete, sondern auch das ruhige Achterwasser, zahlreiche Binnenseen, alte Wälder und noch inseltypische Orte mit viel Charme. Eine Perle im Herzen der Insel Usedom ist Mellenthin. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist der Ort vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das altehrwürdige Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein 4-Sterne-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei. Beliebt ist das Wohlfühl-Hotel wegen seiner ausgezeichneten Küche nicht nur bei Genießern. Auch Aktiv-Urlauber und Ruhesuchende schätzen die einzigartige Lage des Wasserschlosses Mellenthin. Viele der schönsten Rad- und Wanderwege über die ganze Insel starten genau von hier.

