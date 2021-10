Das Dorf Yangshao im Kreis Mianchi in der Provinz Henan wurde als eine der „100 wichtigsten archäologischen En

Der neu eröffnete Nationale Archäologiepark Yanshao gehört zu den wichtigsten archäologischen Fundstellen Chinas. Es können zahlreiche wertvolle Fundstücke besichtigt werden.

Am 17. Oktober wurde der Nationale Archäologiepark Dorf Yangshao eröffnet. Er befindet sich im Kreis Mianchi der Stadt Sanmenxia, die in der zentralchinesischen Provinz Henan gelegen ist. Hier wurde die Yangshao-Kultur entdeckt, benannt und 1961 durch den chinesischen Staatsrat in die erste Gruppe der zu schützenden wichtigen nationalen Kulturdenkmäler aufgenommen.

Im Oktober 1921 führte der schwedische Geologe Andersson mit der Unterstützung der chinesischen Regierung Yuan Fuli und andere chinesische Wissenschaftler ins Dorf Yangshao und begann offiziell mit Ausgrabungen. Innerhalb von 36 Tagen wurden an 17 Fundstellen Ausgrabungen durchgeführt, die in großem Umfang feine Töpferwaren und Steinwerkzeuge sowie einige Knochenwerkzeuge, Muscheln und andere wertvolle Relikte zu Tage brachten. Damit wurde eine neue Art prähistorischer Kultur, die „Yangshao-Kultur“, entdeckt und benannt. Die Fundstätte Dorf Yangshao war der erste Spatenstich wissenschaftlicher Ausgrabungen in China und stellt so die Geburt der modernen chinesischen Archäologie dar.

Akademische Kreise sehen dies als den Beginn der modernen chinesischen Archäologie an. Das Dorf Yangshao offenbarte durch archäologische Entdeckungen die erste prähistorische Yangshao-Kultur. Es füllte zudem die Wissenslücke bezüglich der Frage, ob sich China zu dieser Zeit in der Jungsteinzeit befunden hat.

Am 18. Oktober wurden die Endergebnisse der „100 wichtigsten archäologischen Entdeckungen Chinas in diesem Jahrhundert“ im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des 3. Chinesischen Archäologischen Kongresses verkündet, der von dem Archäologischen Institut China veranstaltet wird. Aufgenommen wurden neben der Fundstelle Yangshao im Kreis Mianchi, Henan, auch die Fundstelle Zhoukoudian in Beijing, die Fundstelle Liangzhu in Yuhang, Zhejiang, die Sanxingdui-Ruinen in Guanghan, Sichuan, das Qin-Shihuang-Mausoleum in Shaanxi und andere ausgewählte Fundstellen. Die Firma Woori Media & Culture (Beijing) Co., Ltd war mit der internationalen Öffentlichkeitsarbeit dieses Projekts befasst.

Der Nationale Archäologiepark Dorf Yangshao verbindet das Kulturmuseum Yangshao, Erinnerungsstätten an die Ausgrabungen, Gebiete mit kulturellen Schichten, Archäologische Ausstellungsbereiche und andere Landschaften in einer Reihe von Punkten und demonstriert so die Monumentalität der archäologischen Errungenschaften der Fundstelle Dorf Yangshao, die Authentizität der Darstellung der Ausgrabungsstätte und die Integrität des Fundstellenumfelds.

