Das CANKADO e-Health System unterstützt Epilepsiepatienten unter einer ketogenen Ernährungstherapie in Argentinien

“My Keto Life” ist ein e-Health System, das von einem Team aus medizinischen Experten, dem argentinischen Lebensmittelunternehmen B-LIFE und CANKADO Lateinamerika entwickelt wurde

Köln, Deutschland, 15.10.2020 – CANKADO, der führende Entwickler digitaler Gesundheitsanwendungen mit Hauptsitz in Deutschland, hat Ende 2019 ein Büro in Buenos Aires, Argentinien eröffnet, um seine Reichweite auf Länder in Lateinamerika auszudehnen. Das erste Produkt, ‘My Keto Life’, wurde in Zusammenarbeit mit B-LIFE, einem führenden argentinischen Lebensmittelunternehmen entwickelt. Dieses e-Health System dient der täglichen Überwachung und Unterstützung von Epilepsiepatienten unter ketogenen Ernährungstherapien.

Weltweit leidet rund einer von 100 Menschen an aktiver Epilepsie und über ein Drittel dieser Patienten hat Anfälle, die medikamentös nicht kontrolliert werden können. Das Hauptziel der Behandlung eines Patienten mit Epilepsie besteht darin, schnell die Kontrolle über die epileptischen Anfälle zu erlangen und Nebenwirkungen zu vermeiden. Ketogene Ernährungstherapien sind eine gute Option, um bei Patienten mit therapierefraktärer Epilepsie, insbesondere bei kleinen Kindern, die Häufigkeit von Anfällen zu verringern und somit die Lebensqualität zu verbessern. Ein zentrales Thema bei der Behandlung von Patienten mit ketogener Ernährungstherapien ist die kontinuierliche Abstimmung mit den Familien, da diese an dem täglichen Therapiemanagement beteiligt sind. Sie sind für die tägliche Dokumentation der Anzahl der epileptischen Anfälle, Ketonwerte und die Einhaltung der Ernährung zuständig. Die Feinabstimmung zur Erzielung der angestrebten therapeutischen Wirkung wird von dem jeweiligen ketogenen Ernährungstherapieteam durchgeführt, das sich aus klinischen Ernährungswissenschaftlern, Neurologen und Ärzten zusammensetzt.

“My Keto Life” ist das Ergebnis der Teamarbeit von B-LIFE und CANKADO zusammen mit einer Gruppe von medizinischen Fachkräften aus dem Kinderkrankenhaus “Juan P. Garrahan”, dem wichtigsten Kinderkrankenhaus Argentiniens, welche sich der Behandlung von Epilepsie widmen. Die Aufzeichnung der Patient Reported Outcomes (PRO) ist innerhalb der “My Keto Life” App oder auf der CANKADO Website möglich. Über den benutzerfreundlichen Startbildschirm der App kann der Patient das Ketonlevel, das Glukoselevel und die Anzahl der Anfälle während des Tages aufzeichnen. Zusätzlich ermöglicht die e-Health Anwendung die Dokumentation der Medikation und die Erstellung individuell anpassbarer Erinnerungen für zukünftige Medikamenteneinnahmen. Alle vom Patienten aufgezeichneten und hochgeladenen Daten können von dem behandelnden medizinischen Fachpersonal in Echtzeit eingesehen werden. Nach einer ersten Testphase im Kinderkrankenhaus von Buenos Aires nimmt die Verwendung der “My Keto Life” Anwendung rasant zu und wird mittlerweile in acht Gesundheitszentren in fünf verschiedenen Provinzen Argentiniens eingesetzt.

CANKADOs digitale Gesundheitsanwendungen werden von einer breiten Kundenpalette, die viele renommierte Pharmaunternehmen und Clinical Research Organisations umfasst, verwendet. CANKADO bietet nicht nur ein spezielles e-Health-System zur digitalen Erfassung der Patientendokumentation, sondern auch das technische Know-how, um seine Gesundheitsanwendungen zu individualisieren und neue Tools zu entwickeln, die auf die Anforderungen jedes Projekts zugeschnitten sind. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den digitalen Lösungen von CANKADO zu erhalten.

Über B-LIFE

B-LIFE SA widmet sich dem Import, der Entwicklung, dem Marketing und dem Vertrieb einer Vielzahl von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln mit Relevanz für bestimmte medizinische Zwecke und Indikationen, die eine spezielle Ernährungstherapie erfordern. Das Unternehmen wird von medizinischem Fachpersonal mit langjähriger Erfahrung, Professionalität und Engagement geführt. B-LIFE konzentriert sich auf die persönliche Betreuung seiner Kunden und bietet die höchste Qualität und Vielfalt von Ernährungsprodukten, um den Bedürfnissen von Patienten, Fachleuten, Familienangehörigen und / oder Betreuern gerecht zu werden.

CANKADO bietet eine digitale Gesundheitsplattform mit einem mehrsprachigen Web- / App-System. Das CANKADO E-Health System ist in der Europäischen Union als Medizinprodukt registriert und ist konform mit der FDA-Klassifizierung für mobile Medizinprodukte. CANKADO arbeitet mit über 50 Mitarbeitern, sechs Niederlassungen in vier Ländern und hat Projekterfahrung auf allen Kontinenten. In Zusammenarbeit mit Patienten, Ärzten, anderen Angehörigen des Gesundheitswesens und Kliniken auf der ganzen Welt wurde eine völlig neue Art der digitalen Unterstützung für Patienten mit chronischen Krankheiten entwickelt. Heute ist CANKADO”s e-Health Anwendung das weltweit führende System zur mehrsprachigen Unterstützung von Patienten mit chronischen Krankheiten in der Routineversorgung und in klinischen Studien und bietet verschiedene digitale Lösungen in den Bereichen Krebs, Diabetes, Kardiologie, Chirurgie, Zelltherapie, Psychologie und Ernährung.

