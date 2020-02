Das Aus für Blitzer-Apps – Unsinn

Berlin (ots) – Das Aus für die Blitzer-App! Dinge, die sich 2020 ändern werden!

So titelten die Medien zum Anfang des Jahres. Doch was genau steckt dahinter? In

den Artikeln wurde der ADAC als Quelle dieser Information aufgeführt. Doch der

Artikel des ADACs, der die neuen Verkehrsregeln für 2020, thematisierte, erklärt

nur, dass die Blitzer-App demnächst verboten werden soll. Doch was sich

eigentlich in der Rechtsprechung ändern wird, bleibt weiter unausgesprochen.

Denn grundsätzlich war die Nutzung der Radarwarner schon vor 2020 verboten und

wurde mit 75 Euro sowie einem Punkt in Flensburg sanktioniert. Was sich genau

geändert hat und was trotzdem gleich bleibt bezüglich der Apps auf den

Smartphones, erklärt die Berliner CODUKA GmbH – Betreiber des Portals

www.geblitzt.de.

Blitzer-App: Das ändert sich wirklich 2020

Ende 2019 hätte der Bundesrat über Anpassungen in der Straßenverkehrsordnung

abstimmen sollen. Allerdings bestand noch etwas Diskussionsbedarf bei den

Ländern. Daher soll der Bundesrat nun erst Mitte Februar abschließend

entscheiden – so auch über die Blitzer-App.

Die Verwendung der Radarwarngeräte ist in § 23 der Straßenverkehrsordnung

geregelt. Bisher heißt es, dass ein technisches Gerät, welches dafür bestimmt

ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel Blitzer anzuzeigen, nicht

vom Fahrzeugführer betrieben werden oder betriebsbereit mitgeführt werden darf.

Zusätzlich gelte dies insbesondere für Radarwarn- oder Laserstörgeräte. Neu

hinzugefügt werden soll, dass diese Regel auch explizit für Geräte gilt, die zur

Warnung vor Blitzern verwendet werden können und nicht nur die Geräte, die dafür

extra konzipiert sind. Das heißt: Der Gesetzgeber schließt die Grauzone, dass

Handys überhaupt unter das Gesetz fallen. Da deren Hauptnutzung auch nicht in

der Erkennung von Blitzern liegt.

„Nun fallen zwar auch Handys explizit unter das Gesetz, aber eigentlich wurde

das in der Praxis schon zuvor so gehandhabt. Die Warnung vor Blitzern mithilfe

des Handys ist zwar nicht neu, musste aber erst im Recht verankert werden. Die

große Änderung, die die Medien zum Jahreswechsel prophezeit haben, hat aber

faktisch nicht stattgefunden.“, sagt Jan Ginhold, Geschäftsführer und Betreiber

von Geblitzt.de. Er fügt hinzu: „Der Beifahrer wird auch weiterhin nicht

erwähnt. Demnach liegt nahe, dass dieser nach wie vor den Fahrer darum bitten

kann, das Tempo zu mindern. Solange er nicht auf die App hinweist. Verwunderlich

ist dennoch, dass der Gesetzgeber, obwohl er schon Änderungen vornimmt,

weiterhin Schlupflöcher lässt. Auch wie die eigentliche Kontrolle des Handys

vonstattengehen sollte, bleibt weiter offen. Denn Polizisten dürfen zwar

Fahrzeugpapiere verlangen, den Betroffenen auffordern, das Auto zu verlassen und

schauen, ob Warndreieck und Verbandskasten vorhanden sind, aber nicht so einfach

das Auto ohne begründeten Verdacht betreten oder durchsuchen.“

Professionelle Hilfe im Bußgeldverfahren von Geblitzt.de

Der Online-Service der CODUKA GmbH arbeitet eng mit drei großen Anwaltskanzleien

zusammen, deren Verkehrsrechtsanwälte bundesweit vertreten sind. Die Zahlen

können sich sehen lassen. Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eine Flut von

Anfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, bei weiteren 35 % besteht

die Möglichkeit einer Strafreduzierung. Und wie finanziert sich das kostenfreie

Geschäftsmodell? Durch die Erlöse aus Lizenzen einer selbst entwickelten

Software, mit der die Anwälte der Partnerkanzleien ihre Fälle deutlich

effizienter bearbeiten können. Somit leistet die CODUKA GmbH aufgrund des

Einsatzes von Legal-Tech-Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebiet der

Prozessfinanzierung.

