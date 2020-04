Damenschuhe in Übergröße bei schuhplus

Schuhe große Größen Damen – große Auswahl, guter Service und schnelle Lieferung

schuhplus ist ein echtes Paradies für Frauen, die Schuhe große Größen Damen benötigten. Das Unternehmen hat sich nämlich ganz auf den Verkauf von extragroßen Modellen spezialisiert und ist mittlerweile zum größten Anbieter in ganz Europa geworden. In dem riesigen Webshop können sich qualitätsbewusste Damen das passende Paar Schuhe für den Alltag im Büro, für das nächste Date oder für die Freizeit holen. Auch für besondere Anlässe stehen einige sehr elegante und manchmal sogar glamouröse Schuhe zur Verfügung. Die Online-Bestellung läuft schnell und unkompliziert ab. Die Lieferung erfolgt dann innerhalb von ein bis drei Werktagen. Für Damen, die Ihre Schuhe vor dem Kauf gerne anprobieren würden, bietet schuhplus auch drei Ladengeschäfte, die sich in Dörverden, Kaltenkirchen und im Saterland befinden.

Qualitativ hochwertige Schuhe für anspruchsvolle Damen

Beim Schuhkauf achten Frauen neben dem Design und der passenden Schuhgröße vor allem auf eine hervorragende Qualität. Um diese zu gewährleisten, bietet schuhplus – Schuhe in Übergrößen nur ausgesuchte Modelle von bekannten Marken, die für hochwertige Materialien, eine erstklassige Verarbeitung und innovative Technologien bekannt sind. Abgerundet wird das Angebot im Webshop durch Schuhe große Größen Damen von der Eigenmarke, die sich ebenfalls durch eine exzellente Qualität auszeichnen.

Große Auswahl an Damenschuhen in großen Größen

Das Besondere an schuhplus ist ohne Zweifel, die riesengroße Auswahl, die Damen mit großen Größen sonst nur selten finden. Im Shop sind verschiedene Übergrößen von 42 bis 46 erhältlich. Außerdem variieren die Schuhe in Ihrer Form, in ihren Materialien und in Ihren Farbgebungen. Während manche Modelle eher schlicht und klassisch sind, begeistern andere mit leuchtenden Farben, glänzenden Oberflächen oder dekorativen Applikationen. Damit die Kundinnen schnell und ohne Probleme das passende Paar Schuhe große Größen Damen finden können, bietet der Webshop eine Reihe von Filterfunktionen, mit denen sich die Suche effektiv eingrenzen lässt, sodass nur noch Schuhe große Größen Damen angezeigt werden, die relevant sind. Neben der Schuhgröße lassen sich beispielsweise auch Material, Farbe und Absatzart vorher einstellen.

Selbst ausgefallene Schuhe große Größen Damen sind vorhanden

Neben Sneakern, High Heels, Boots und Co. brauchen Damen mit großen Füßen ab und zu auch ungewöhnliches Schuhwerk. Auch hier hat schuhplus vorgesorgt. Wer gerne Schlittschuhlaufen oder Inline skaten geht, wird im Webshop des Unternehmens ebenfalls fündig. Doch auch Frauen, die gerne wandern gehen, können sich mit robusten Outdoorschuhen für jede Jahreszeit eindecken. Um ein möglichst ganzheitliches Sortiment anzubieten, gibt es außerdem das passende Zubehör für die Schuhe in Übergrößen. So können auch Einlegesohlen, Socken, Schuhformer und viele andere praktische Dinge online bestellt werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

