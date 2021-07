Corona-sicherer Urlaub zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb

Mit der DreiWelten-Card gibt es im Haus Mohnblume viele Freizeitmöglichkeiten kostenlos dazu

Ein Urlaub in Baden-Württemberg verspricht spannende, abwechslungsreiche Eindrücke und zugleich eine große Portion Erholung. Die atemberaubenden Kultur- und Naturlandschaften laden zu einem aktiven Urlaub im Südwesten Deutschlands ein. Mit Schlössern, Burgen und mittelalterlichen Städten hat Baden-Württemberg einzigartige Kulturerlebnisse zu bieten.

Entschleunigende Naturerlebnisse und Wellnessangebote in unmittelbarer Umgebung finden sich beim Haus Mohnblume. Das Ferienhaus im Feriendorf Öfingen ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und sportliche Aktivitäten. Doch auch als Rückzugsort für Menschen, die ihre Ruhe suchen und einfach abschalten wollen, ist das Haus Mohnblume genau das richtige.

Ferienhaus-Urlaub im Haus Mohnblume ist Corona-sicher

Im nun schon zweiten Corona-Sommer ist für geimpfte Reisende wieder vieles möglich. Doch die Ausbreitung der Delta-Variante könnte so manche Urlaubspläne durchkreuzen. Umsicht und Vorsicht sind auch im Urlaub geboten, damit die Corona-Situation auch nach den Ferien beherrschbar bleibt. Zu den zentralen Infektionsschutzmaßnahmen gehören auch für Geimpfte oder Genesene nach wie vor Abstand halten, Händewaschen und, wo notwendig, das Tragen einer medizinischen Maske. Vorteile haben die, die im eigenen Land Urlaub machen und in einem Ferienhaus ihre Auszeit vom Alltag verbringen.

Das Haus Mohnblume (Haus 93 im Feriendorf Öfingen) ist ein komfortables Häuschen mit bis zu maximal sechs Schlafplätzen, mit neu renovierten Sanitärräumen und einer ebenfalls neuen Küche auf der Höhe der Zeit. Als Selbstversorgerhaus ist es absolut Corona-sicher. Auch die Schlüsselübergabe an der Rezeption des Feriendorfs kann ohne Personenkontakt erfolgen, sodass Kontakte vermieden und die Distanzregeln eingehalten werden können.

Das Haus Mohnblume, das Haus 93 im Feriendorf Öfingen, ist ein Selbstversorgerhaus. Unnötige Kontakte, wie zum Beispiel durch das gemeinsame Anstehen am Frühstücks- oder Salatbuffet, werden vermieden. Dennoch bietet sich die Möglichkeit, üppig im Öfinger Landhaus zu schlemmen oder für das Frühstück Brot und Brötchen am Kiosk des Feriendorfs zu bestellen. Der Kiosk im Gebäude der Rezeption versorgt die Gäste zudem mit den allen notwendigen Dingen.

Urlaub auf der Sonnenseite der Baar

Das Ferienhaus “ Haus Mohnblume“ ist das Haus 93 im Feriendorf Öfingen bei Bad Dürrheim und als Ferienhaus ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den Schwarzwald, zur Schwäbischen Alb oder an den Bodensee. Das nahe gelegene Obere Donautal ist zudem ein Eldorado für Wanderer, Kletterer und Kanuten. Das “ Haus Mohnblume“ liegt in wunderbarer Hanglage auf der Sonnenseite der Baar, einer Hochebene zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb.

Freizeitmöglichkeiten zuhauf

Freizeitmöglichkeiten gibt es rund um das Haus Mohnblume in Hülle und Fülle: Wandern, E- oder Mountainbiken im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder im Oberen Donautal, Ausflüge an den Bodensee oder in die Städte der Umgebung, Wellness im Solemar in der Kurstadt Bad Dürrheim oder im TuWass Tuttlingen, Inline-Skating in der Arena Geisingen, Deutschlands erster überdachter Inline-Arena oder die Donauquelle in Donaueschingen – um nur einige zu nennen. Im Feriendorf selbst gibt es einen Bolzplatz sowie einen riesigen Spielplatz für die Kleinsten. Dazu eine Pit-Pat-Anlage (eine Kombination aus Billard und Minigolf), Spaß mit Geocaching, ein Kneippbecken sowie ein Restaurant. Der Premium-Wanderweg „Himmelbergrunde“ führt direkt durch die Ferienanlage.

Mit der Drei-Welten-Card kostenlos den Schwarzwald entdecken

Ab einem Aufenthalt von zwei Nächten gibt es für alle Gäste die Drei-Welten-Card kostenfrei dazu. Die „DreiWelten Card“ ermöglicht die kostenfreie Benutzung von über 100 Attraktionen im Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Landkreis Waldshut und dem Kanton Schaffhausen (Schweiz). So zum Beispiel der freie Eintritt in 23 Bäder (auch für das Solemar in Bad Dürrheim), die freie Fahrt auf der Sauschwänzlebahn, freie Fahrt auf dem Untersee und Rhein zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen / Konstanz, Eintritt zu den einzigartigen Triberger Wasserfällen, Eintritt in mehr als 25 Museen in den genannten Gebieten, die kostenfreie Nutzung von über 20 Freizeiteinrichtungen, unter anderem (Mini-) Golf, Tennis, E-Bike-Verleih, zehn Wintererlebnisse, darunter sieben Skilifte und noch vieles mehr.

Auch im Winter lohnt sich der Aufenthalt. So führen zum Beispiel die Langlauf-Loipen direkt am Feriendorf vorbei. Schneewanderungen und Schlittenfahrten lassen keine Langeweile aufkommen. Und Skiabfahrten sind im nahegelegenen Schwarzwald oder an den Hängen der Schwäbischen Alb möglich.

Ein sicheres Umfeld für Familien mit Kindern – Hunde sind willkommen

Familien mit Kindern finden ein gesichertes Umfeld im Feriendorf und einen großen Spielplatz. Hunde sind im Haus Mohnblume ebenfalls zugelassen. Und im „Öfinger Landhaus“, direkt am Feriendorf gelegen, lässt es sich wunderbar schlemmen.

Auszeit nehmen – Ruhe genießen

Wer ausspannen will und einfach nur mal seine Ruhe sucht, wird sie hier auf der Sonnenseite der Baar mit einem herrlichen Ausblick auf rund 850 Metern Meereshöhe bei einem ruhigen und ausgeglichenen Klima finden. bieten sich vom Feriendorf wunderschöne Ausblicke. An guten Tagen lassen sich vom Feriendorf sogar die Schweizer Alpen erblicken.

Weitere Informationen, Kontaktdaten und Buchungsformular: https://www.haus-mohnblume.de/

