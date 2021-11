Controlware ist Cisco Partner of the Year in den Kategorien „Public Sector Partner“ und „Customer Experience Partner“

Dietzenbach, 10. November 2021 – Controlware wurde in diesem Jahr auf dem Cisco Partner Summit 2021 EMEAR Germany mit gleich zwei Awards ausgezeichnet: „Public Sector Partner of the Year“ und „Customer Experience Partner of the Year“. Die Cisco Partner Summit Germany Theatre Awards werden an Channel-Partner als Anerkennung für erstklassige Geschäftspraktiken mit Vorbildcharakter in Deutschland vergeben.

Cisco gab die Gewinner während seiner jährlichen Partner-Konferenz bekannt. Zu den bei der Auswahl berücksichtigten Bereichen gehören innovative Prozesse und exzellente Arbeitsweisen mit architekturorientierten Ansätzen, strategischen geschäftsergebnisorientierten Programmen sowie das sehr erfolgreiche Ergreifen neuer Chancen und Vertriebsansätze.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir als Cisco Partner in diesem Jahr in zwei Kategorien ausgezeichnet wurden. Zum einen zeigt es unsere hohe Kompetenz und unser Engagement im öffentlichen Sektor, zum anderen unsere Vorreiterfunktion im Customer Success Management. Unsere Kunden profitieren nicht nur von unserem themenübergreifenden Know-how, sondern vor allem auch von unserer langjährigen Erfahrung aus den unterschiedlichsten Projekten, die wir gemeinsam mit Cisco realisiert haben“, erläutert Bernd Schwefing, CEO von Controlware.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

Bildquelle: Controlware GmbH