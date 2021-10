Coming soon: Splunk .conf21 – Consist mit Vortrag dabei

Weltgrößte Konferenz für die Big-Data-Plattform Splunk startet am 20.10.21 – EMEA

Auch in 2021 ist die Consist Software Solutions GmbH mit einem Vortrag und diesmal gleich zwei Wettkampfteams für den Boss of the SOC und Boss of Ops & Observability auf der .conf vertreten.

Clara Merriman, Senior Splunk Engineer bei Splunk und Martin Müller, Principal Consultant für Splunk bei Consist, referieren gemeinsam zum Thema Suchoptimierung für Splunk-Abfragen im IT-Security-Bereich. Was sich zunächst etwas trocken anhören mag, birgt eine Menge Potenzial in sich, nicht nur, wenn es darum geht Suchfunktionen erheblich zu beschleunigen. Dank der Verwendung der TSTATS-Suche gelang es Splunkern weltweit, Sunburst-Aktivitäten besser aufzuspüren durch schnelle und skalierbare Suchen, die das enorme Datenvolumen effizienter handeln können.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für den Vortrag finden sich hier: >conf.splunk.com/learn/session-scheduler.

Bildquelle: Splunk Inc.