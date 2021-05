Coaching-Werkstatt in Lemgo

Unter dem Slogan „Verwickeltes entwickeln“ bietet Dr. Beate Schütz Coaching für Personen in privaten und beruflichen Neuorientierungs- und Umbruchsituationen an.

Auf das Coachen von Personen in privaten und beruflichen Neuorientierungs- und Umbruchsituationen hat sich die Diplom-Sozialpädagogin Dr. Beate Schütz, Lemgo (bei Detmold und Bielefeld), spezialisiert. Unter dem Slogan „Verwickeltes entwickeln“ bietet sie Personen und Organisationen neben Präsenzcoachings auch Telefon- und Online-Coachings an, die u.a. darauf abzielen, den roten Faden – sei es beruflich und privat – wiederzufinden und durch ein proaktives Handeln Krisen entweder zu bewältigen oder zu vermeiden.

Für den Slogan u.a. auf ihrer neuen Webseite entschied sich Frau Dr. Beate Schütz, weil immer mehr Menschen in unserer von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten Welt das Gefühl plagt „Irgendwie wird mir alles zu viel“ – beruflich oder privat. Das heißt, sie haben das Gefühl, es gelingt mir alleine nicht mehr, nötige Entscheidungen zu treffen und diese zu realisieren – zum Beispiel

-weil in ihnen ein Interessen- oder Ziel-Konflikt tobt oder

-weil bei ihren Entscheidungen so viele Dinge zu berücksichtigen sind oder

-weil ihnen wichtige Infos fehlen oder

-weil sie sich innerlich leer und ausgebrannt fühlen oder

-weil sie beim Herbeiführen der gewünschten Lösung von anderen Personen abhängig sind.

In solchen Situationen der Neu- und Umorientierung wünschen sich viele Menschen eine Person an ihrer Seite, die als mentaler Sparringpartner mit ihnen ihre widerstreitenden Gedanken und Gefühle analysiert und sortiert, also das Verwickelte entwickelt; außerdem eine Person, die sie – zeitlich befristet – ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet und ihnen hilft, den roten Faden in ihrem Leben wiederzufinden und sie beim Umsetzen ihrer Entscheidungen unterstützt.

Genau dies tut Frau Dr. Beate Schütz als Coach bei ihren Coachings – und zwar unabhängig davon, ob

-es sich bei den Coachees, also den gecoachten Personen, um Privatpersonen oder MitarbeiterInnen von Unternehmen handelt oder

-das Coaching in persönlichen Treffen oder, sofern bereits eine Vertrauensbeziehung besteht, per Telefon oder online erfolgt.

Dabei ist es stets auch ein Ziel ihrer Arbeit, in dem Coaching-Prozess die Kompetenz ihrer Coachees, eigenständig komplexe Situationen zu analysieren und Herausforderungen zu lösen – also sozusagen ihre Fähigkeit, sich selbst zu coachen – zu erhöhen. Denn diese Kompetenz brauchen wir beruflich und privat in unserer stets komplexer werdenden und von rascher Veränderung geprägten Welt zunehmend, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Davon ist Dr. Beate Schütz überzeugt.

Besondern ausgeprägt ist die Expertise von Dr. Beate Schütz, die neben ihrer Coaching-Tätigkeit auch als gesetzliche Betreuerin arbeitet, im Coachen von

-Personen, die für die unterschiedlichsten Formen der Verwaltung arbeiten, da sie aufgrund ihrer jahrelangen angestellten Tätigkeit in Jugend- und Sozialämtern sowie für die Sozialdienste von Krankenhäusern und Altersheimen deren Innenleben kennt, und

-Personen, die beim Lösen ihrer „Probleme“ auch auf eine Unterstützung durch bzw. Kooperation mit Einrichtungen wie den Sozialbehörden, Beratungsstellen, Krankenkassen usw. angewiesen sind.

Groß ist zudem ihre Erfahrung im Bildungsbereich unter anderem aufgrund ihrer langjährigen Lehraufträge an Hochschulen.

Nähere Infos über Frau Dr. Schütz und ihre Arbeit finden Interessierte auf der Webseite www.coaching-schuetz.com . Sie können sie aber auch direkt kontaktieren (Telefon: 05261-927923; E-Mail: info@coaching-schuetz.com).

