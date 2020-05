Classics to Click: Deutschlands erste Onlinemesse für Oldtimer, Youngtimer & Co

Juni die erste Onlinemesse für Klassiker im deutschsprachigen Raum

Lübeck (ots) – Digitale Premiere: OCC Assekuradeur veranstaltet im Juni die erste Onlinemesse für Klassiker im deutschsprachigen Raum. Die Classics to Click öffnet am 19. Juni 2020 mit einem umfangreichen Liveprogramm und renommierten Ausstellern ihre virtuellen Tore und ist im Anschluss für drei Wochen zugänglich.

Thema klassische Fahrzeuge

Lübeck – Premiere für Deutschland. Zum ersten Mal findet eine Messe für Old- und Youngtimer komplett online statt: Die Classics to Click öffnet am 19. Juni 2020 mit einem umfangreichen Liveprogramm und digitalen Messeständen ihre virtuellen Tore und ist im Anschluss für drei Wochen zugänglich. Die OCC Assekuradeur GmbH ist Veranstalter der digitalen Leistungsschau rund um das Thema klassische Fahrzeuge. Der Lübecker Spezialist für Oldtimer-Versicherungen konnte hochkarätige Aussteller wie die BMW Group Classic und den TÜV SÜD für die Messe gewinnen.

Oldtimer-Community

Désirée Mettraux, Vorsitzende der OCC-Geschäftsführung: “Mit Classics to Click wollen wir demonstrieren, dass die Oldtimer-Community auch in so einer großen Krise, in der seit Monaten fast alle Szeneveranstaltungen ausgefallen sind, zusammenhält, zusammen bleibt – und sehr wohl in der Lage ist, dieses analoge Produkt auch digital zu entdecken.”

Was erwartet die Besucher bei der Classics to Click?

Echtes Messe-Feeling, das man aber bequem vom Wohnzimmer aus genießen kann. Auch unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet ist die Teilnahme an der Veranstaltung möglich. Die Onlinemesse mit virtuellem Foyer und virtuellen Ständen hat nach dem Live-Tag am 19. Juni für drei Wochen rund um die Uhr geöffnet.

Am 19. Juni können Besucher online in Echtzeit mit renommierten Ausstellern am digitalen Messestand in Kontakt treten und mit anderen Teilnehmern per Chat und virtuellen Räumen kommunizieren. Es gibt Live-Einblicke in Oldtimer-Werkstätten und für Messegäste die Möglichkeit, einen Fahrzeug-Gutachter direkt zu befragen. Dazu locken spannende Gewinnspiele und weitere innovative Interaktionsmöglichkeiten, die OCC in Kürze auf der Website www.classics-to-click.de (https://classics-to-click.de/) bekannt geben wird.

Für den Messebummel haben die Besucher nach dem 19. Juni noch drei Wochen lang 24 Stunden am Tag Zeit – Classics to Click hat durchgehend geöffnet. Zeitlich begrenzt sind nur die Live-Vorträge per Video und die Chat-Betreuung der Stände. Der Eintritt zu Classics to Click ist für Besucher frei.

Für Aussteller ist die Onlinemesse Classics to Click die große Chance, sich auch in Corona-Zeiten einer oldtimerbegeisterten Community zu präsentieren. Folgende Unternehmen sind ab 19. Juni dabei: BMW Group Classic, TÜV SÜD, AvD, Classic Analytics, Classic Data, Classic Trader, PS Speicher Einbeck, MICARE PS – Missing Car Register GmbH, COMCO Leasing GmbH und CLASSIC CAR DIARY. Ebenfalls präsent sind der Deutsche Oldtimer Club (DOC) und das Oldtimer-Netzwerk, die größte deutsche Facebook-Community für klassische Liebhaberfahrzeuge (15.000 Mitglieder). Welche Innovationen die Aussteller für die Besucher bereithalten, wird OCC ebenfalls noch auf der Eventhomepage bekanntgeben.

Als Medienpartner begleiten OLDTIMER Markt, Zwischengas.com, Radio Oldtimer und Classic Trader die erste deutsche Online-Messe für Oldtimer.

Mehr Infos unter: www.classics-to-click.de (https://classics-to-click.de/)

Über OCC:

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist Marktführer im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten D-A-CH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 90 Mitarbeiter.

