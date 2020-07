cit intelliForm unterstützt den Identitätsdienst yes®

Spezielles Partner-Programm für steigenden Bedarf nach fortschrittlichen Cybersecurity-Lösungen Chicago/Frankfurt a.M., 09. Juli 2020 - Mit PartnerOne startet Trustwave ein neues Channel Partner-Programm, das darauf abzielt, in Zusammenarbeit mit strategischen Technologie- und Lösungsanbietern moderne Cybersecurity-Produkte und -Services anzubieten. Damit reagiert Trustwave auf das weltweit gestiegene Interesse an Threat Detection and Response-Lösungen. "In Bezug auf Chancen und potenzielles Wachstum zählt Cybersecurity zu den Spitzenmärkten für den Channel,...