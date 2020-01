CBD Öl bei Hanftasia- Wirkung, Inhaltsstoffe und Anwendung

Nach über mehr jähriger Entwicklung und Vorbereitung startet Hanftasia (CBD) e.U im Januar 2020 mit dem Verkauf von CBD Öle und Marketing.

Hanftasia (CBD) ist eine Marke von CBD Ölen . Hanftasia ist Großhändler und Qualitätsanbieter von viele CBD Ölen wie z. B. BIO Vollspektrum Hanföl- 10 ml, BIO Hanföl 10 ml, Hanföl für Tiere und vieles mehr. Alle Produkte sind organisch und Non-GMO. Bestellen Sie jetzt unter https://hanftasia-cbd.eu/hanftasia/.

Hanftasia (CBD) e.U. ist ein bildungsfokussierter Hanf-Großhandel und Großhändler für Qualitätsprodukte aus Hanfblütenextrakten wie sublinguales Öl, Vape-Öle, Konzentrate und andere Hanfprodukte, einschließlich biologisch angebauter Hanfblüten, Topika und Esswaren.

Vollspektrum-Hanföl ist ein Extrakt aus Hanf, der Cannabinoide, Terpene, Flavonoide und verschiedene andere nützliche Phytochemikalien enthält. Die Cannabinoide im Hanföl wirken zusammen mit anderen Rezeptoren auf das Endocannabinoid-System, um die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu unterstützen.

BIO Hanföl wird aus nicht gentechnisch verändertem, biologisch angebautem Hanf hergestellt und ist reich an einer ganzen Reihe von Cannabinoiden, die für eine ganzkörperliche Gesundheit sorgen.

Die Einführung dieser neuen Stärke des CBD-Öls ermöglicht es Hanftasia, zu expandieren und die wachsende Nachfrage nach CBD-Öl in Deutschland, Österreich, in die Schweiz und weltweit zu befriedigen.

CBD Öl kaufen: Was ist eigentlich CBD-Öl?

CBD oder Cannabidoil ist eine einzigartige Verbindung, welche sich von Natur aus in Hanf und Cannabis befindet. Wenn die meisten Leute an Marihuana denken, denken sie an THC, weil es die Chemikalie ist, die Benutzer „hoch“ erhält. In letzter Zeit haben immer mehr Menschen in eine andere Verbindung in Marihuana namens CBD gesucht.

Während viele Ärzte Schwierigkeiten haben, nach einigen Nebenwirkungen zu suchen, die durch THC verursacht werden, hat CBD nicht diese Probleme.

CBD ist eine von vielen Verbindungen, bekannt als Cannabinoide, die in der Cannabispflanze gefunden werden. Forscher haben sich mit den möglichen therapeutischen Anwendungen von CBD befasst.

Öle, die Konzentrationen von CBD enthalten, sind als CBD-Öle bekannt. Die Konzentration und Verwendung verschiedener Öle variiert.

CBD-Öl ist ein Cannabisöl (unabhängig davon, ob es aus Marihuana oder industriellem Hanf gewonnen wird, da das Wort Cannabis der lateinische Gattungsname für beide ist), in dem bedeutende Mengen Cannabidiol (CBD) enthalten sind. Unsere CBD-Produkte und -Extrakte stammen aus Industriehanf, weshalb sie als CBD-reiches Hanföl, CBD-Hanföl, CBD-reiches Cannabisöl oder einfach „Hanfextrakte“ angesehen werden können, da sie in der Regel viel mehr als nur CBD enthalten. Wiederum bedeutet Cannabis nicht Marihuana, sondern ist der Gattungsname und allgemeine Oberbegriff, unter den alle Formen von Marihuana und Hanf fallen. Die Form von Cannabis, die wir für unsere CBD- und Hanf-Extrakte verwenden, ist Industriehanf; Wir verkaufen kein Marihuana.

Diese Cannabinoide sind im CBD-Öl enthalten

Ungefähr 90 der 500 Stoffe, welche im CBD Öl enthalten sind, können in Cannabis nachgewiesen werden. Diese einzigartigen Wirkstoffe nennen sich Cannabinoide und wirken sich vor allem auf das Gehirn sowie das Nervensystem aus. Damit es übersichtlich bleibt, sind hier nur fünf wichtigsten Cannabinoide aufgeführt.

Eine Flasche CBD Öl von 10 ml enthält 300 mg CBD. Dieses Extrakt ist aus Hanfpflanzen der EU gewonnen. Diese wurden weder Pestizide noch Unkrautbekämpfungsmittel benutzt, um ein qualitativ sicheres und hochwertiges Produkt gewährleisten zu können.

Es gibt mehr als 80 aktive Cannabinoid-Chemikalien in Marihuana, und ihre Auswirkungen auf uns stammen von ihren Wechselwirkungen mit spezifischen Rezeptoren in unserem Körper. THC ist das wichtigste psychoaktive Cannabinoid in der Pflanze, und es erzeugt Intoxikation und Euphorie durch Interaktion mit CB1-Rezeptoren im Gehirn. Die Interaktion von CBD mit diesen Rezeptoren ist 100 Mal schwächer als die von THC, und wenn es an sie bindet, verändert es unsere Gedanken oder Wahrnehmungen nicht auf die gleiche Weise.

Über Hanftasia (CBD) e.U

Nach über ein jähriger Entwicklung und Vorbereitung startet Hanftasia (CBD) e.U im Januar 2020 mit dem Verkauf und Marketing. Wir garantieren ein Engagement für saubere Zutaten, biologische Praktiken und Nachhaltigkeit. Nahrungsergänzungsmittel und Vollspektrum-Hanföl sind ein Rezept für gute Gesundheit, gefüllt mit organischen Zutaten und niemals mit giftigen Zusätzen. Bei uns erhalten Sie zertifizierte Premium CBD Produkte zum absoluten Sensationspreis direkt vom Hersteller. Jedes Nahrungsergänzungsmittel ist so konzipiert, dass es zu einem geschäftigen Lebensstil passt und sorgfältig hergestellt wird, um eine einfache und effektive pflanzliche Ernährung zu ermöglichen.

Diese Produkte sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Alle hier dargestellten Informationen sind nicht als Ersatz oder Alternative zu den Informationen von Gesundheitspraktikern gedacht.

Bei sämtlichen Fragen rund um das Thema CBD sind wir Ihr Ansprechpartner. Sie brauchen eine persönliche Beratung? Dann scheuen Sie sich bitte nicht davor uns zu kontaktieren! Wir sind für Sie da!

