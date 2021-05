Capital.com erzielt 233 % Kundenwachstum im ersten Quartal 2021

Europäische Investment/Trading-Plattform: Handelsvolumen übersteigt 80 Mrd. US-Dollar – Nachfrage nach Kryptowährungen steigt im Vergleich zu traditionellen Anlageformen

Die schnell wachsende Trading- und Investing-Plattform Capital.com, die es jedem ermöglicht, verantwortungsbewusst zu investieren, hat heute ihre finanziellen Ergebnisse für das erste Quartal 2021 bekanntgegeben, das am 31. März endete. In diesem Zeitraum konnte das Unternehmen die Anzahl der Kunden auf seiner Plattform auf über zwei Millionen steigern.

Im ersten Quartal 2021 stieg die Anzahl der Nutzer, die zum ersten Mal ein Konto auf Capital.com eröffneten, um mehr als 233 % im Vergleich zum vierten Quartal 2020. Im gleichen Zeitraum wuchs das gesamte Handelsvolumen auf der Plattform um 78 % auf 82 Mrd. US-Dollar (USD).

Das Wachstum der Plattform im ersten Quartal beruht zum Teil auf der weltweiten Marktrallye und zum Teil auf steigender Beteiligung von Privatanlegern an den Finanzmärkten infolge der Lockdown-Maßnahmen. Diese externen Faktoren in Verbindung mit den Stärken von Capital.com als regulierte und preislich transparente Plattform haben es dem Unternehmen ermöglicht, mehr Kunden anzusprechen.

„Das außergewöhnliche Wachstum der Plattform ist ein Beweis für die Fähigkeit von Capital.com, ein starkes Geschäft aufzubauen, das auf breitere Veränderungen reagieren kann. Dies ist erst der Anfang für uns. Wir werden weiterhin neue Lösungen und Dienstleistungen anbieten und unsere Plattform verbessern, damit noch mehr Menschen bequem und sicher investieren können“, erklärt Jonathan Squires, Chief Executive Officer von Capital.com.

In Q1 erhöhten die Kunden auch ihre Handelsaktivitäten auf der Plattform. Die Gesamtzahl der von Kunden ausgeführten Trades stieg im Vergleich zum Vorquartal um 240 %. Bemerkenswert war dabei das Interesse der Privatkunden an Kryptowährungen: Von den fünf in Q1 am meisten gehandelten Vermögenswerten auf der Plattform waren die ersten drei die Kryptowährungspaare Dogecoin/USD, Ripple/USD und Ethereum/USD. Derivate auf Gamestop und AMC waren die beiden anderen Top-gehandelten Vermögenswerte in diesem Zeitraum. Im Gegensatz dazu war in Q4 2020 Ripple/USD das am meisten gehandelte Asset, gefolgt von Rohöl, Gold, Tesla und Bitcoin/USD.

„Nicht alle Kunden dürfen mit Kryptowährungsderivaten handeln, aber in den Märkten, in denen dies erlaubt ist, gibt es eindeutig ein wachsendes Interesse an der noch jungen Anlageklasse. Allerdings sind die von Einzelanlegern gehandelten Volumina bei Krypto-Derivaten noch relativ gering“, stellt Squires fest.

Capital.com ermöglicht seinen Kunden den Handel mit mehr als 3.000 der weltweit beliebtesten Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen, Aktien und Währungspaaren über seine Web- und mobilen Plattformen. Das Unternehmen bietet eine transparente Preisstruktur ohne versteckte Gebühren, und Kunden haben Zugang zu kostenlosen Lern- und Investitionswerkzeugen, einschließlich der All-in-One-App zum Erlernen von Finanztransaktionen Investmate.

Über Capital.com

Capital.com ist eine wachstumsstarke Fintech-Unternehmensgruppe, die es Menschen ermöglicht, durch sichere, unkomplizierte und innovative Plattformen, die das Investieren vereinfachen, an den Finanzmärkten teilzunehmen. Die intuitive, preisgekrönte Plattform, die über Web und App verfügbar ist, bietet Anlegern ein nahtloses Trading-Erlebnis auf über 3400 weltbekannten Märkten. Um Anlegern zu helfen, mit Vertrauen zu handeln, ist die Plattform mit zuverlässigen Risikomanagement-Kontrollen sowie einer transparenten Preisgestaltung ausgestattet. Die All-in-One-App Investmate bietet umfangreiche Finanzlektionen und Bildungsinhalte, um Kunden auf ihrer Investitionsreise zu unterstützen. Capital.com hat Kunden in über 180 Ländern mit Niederlassungen in Großbritannien, Gibraltar, Australien, Zypern und Weißrussland. Capital Com (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und reguliert. Capital Com SV Investments Limited wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 319/17 autorisiert und reguliert.

Weitere Informationen stehen auf der Website unter www.capital.com oder auf Facebook unter www.facebook.com/capitalcom/ zur Verfügung.

Pressekontakt:

AxiCom GmbH

Anne Klein

Infanteriestraße 11

80797 München

Tel.: +49 89 800 908 23

E-Mail: anne.klein@axicom.com

Web: www.axicom.com

Capital.com ist eine wachstumsstarke Fintech-Unternehmensgruppe, die es Menschen ermöglicht, durch sichere, unkomplizierte und innovative Plattformen, die das Investieren vereinfachen, an den Finanzmärkten teilzunehmen. Die intuitive, preisgekrönte Plattform, die über Web und App verfügbar ist, bietet Anlegern ein nahtloses Trading-Erlebnis auf über 3400 weltbekannten Märkten. Um Anlegern zu helfen, mit Vertrauen zu handeln, ist die Plattform mit zuverlässigen Risikomanagement-Kontrollen sowie einer transparenten Preisgestaltung ausgestattet. Die All-in-One-App Investmate bietet umfangreiche Finanzlektionen und Bildungsinhalte, um Kunden auf ihrer Investitionsreise zu unterstützen. Capital.com hat Kunden in über 180 Ländern mit Niederlassungen in Großbritannien, Gibraltar, Australien, Zypern und Weißrussland. Capital Com (UK) Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und reguliert. Capital Com SV Investments Limited wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 319/17 autorisiert und reguliert.

Firmenkontakt

Capital.com

Anne Klein

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 89 800 908 23

anne.klein@axicom.com

https://axicom.com/de/

Pressekontakt

AxiCom GmbH

Anne Klein

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 89 800 908 23

anne.klein@axicom.com

https://axicom.com/de/