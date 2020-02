Buntes Lichtermeer zum Fasching im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

26. Februar 2020 – Zum Fasching findet am 28. Februar ein buntes Lichtermeer im Dünenbad des 4-Sterne-Strandhotels im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee statt. Zwischen 18 und 22 Uhr können die Gäste das bunt beleuchtete Dünenbad genießen. Hiermit beteiligt sich das 4-Sterne-Strandhotel am Lichtermeer der Ostseeküste Schleswig-Holsteins.

“Viele unterschiedlich große Leuchtkugeln tauchen unsere beiden großzügigen Schwimmbecken im Dünenbad in verschiedene Farben. Alle Gäste können um 19.30 Uhr am Aqua-Kurs teilnehmen. Belebende Saunaaufgüsse und erfrischende Ganzkörperpeelings zur Eigenanwendung stehen ihnen den ganzen Abend zur Verfügung. Wer im Faschingskostüm erscheint, bekommt einen Begrüßungssekt gratis”, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Für Strandhotelgäste und Fitnessmitglieder ist die Teilnahme kostenlos, für alle anderen kostet der Abend 16 Euro pro Person. Das letzte Lichtermeer in diesem Frühjahr im 4-Sterne-Strandhotel findet unter dem Motto “Frühling” am 27. März statt. Aktuelle Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de/festivals/events/lichtermeer-im-duenenbad/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

