Bundesweite Autoankauf : wirkaufenwagen.de

Start: 13.08.2020 11:00 Uhr End: 13.08.2020 11:25 Uhr Entry: free get ticket Vermeiden Sie Lücken beim Datenschutz Können Sie alle personenbezogenen Daten zu Kunden, Lieferanten, Aufträgen, Bestellungen in Ihren SAP-Systemen sofort finden, auf Verlangen bereitstellen und löschen? Und was ist mit den transaktionsbegleitenden, unstrukturierten Dokumenten, die dazugehören? In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Doxis4 WebDAV Connector for ILM SAP-Daten und -Dokumente revisionssicher und EU-DSGVO-konform archivieren....