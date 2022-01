Buchungen für Griechenland Reisen sind im Januar 2022 so gut wie seit 2 Jahren nicht mehr

Reisende wünschen sich 2022 authentische Erlebnisse abseits der Massenströme. Für den Aufenthalt vor Ort gehörten größere Hotelkomplexe und volle Strände schon vor der Pandemie nicht zur ersten Wahl.

Verstärkt hat sich indessen der Sehnsuchtswunsch, im Jahr 2022 individueller zu reisen. Die Pandemie hat die Reiselust der Mitteleuropäer in den Vorjahren etwas gebremst, aber nicht verdrängt. Ganz im Gegenteil, die Menschen streben wieder danach Lebenslust zu tanken. Und das nicht nur innerhalb der eigenen Grenzen. Während in Deutschland die Übernachtungszahlen 2021 rückläufig waren, stiegen sie in Griechenland merklich an. Nicht zuletzt verstärkt Corona die Erkenntnis, dass Urlaubsträume an dichtbesiedelten Touristenorten oder Stränden, nicht vollends erfüllt werden.

Dimitrios Zachos kann als Spezialist für Griechenland Reisen [https://www.griechenlandabc.de] seit 1988 die Lage gut beurteilen: „Außergewöhnliche Momente und Augenblicke machen Reisen zu etwas Besonderem und steigern die Lebensfreude. Griechenland bietet, sowohl auf dem Festland als auch auf den beeindruckenden Inseln, nahezu unerschöpfliche und vielfältige Möglichkeiten an, diese individuellen Bedürfnisse hier tatsächlich zu verwirklichen.“

Bei nur einer Reise können Reisende einerseits den Spuren der Geschichte und Mythologie folgen, anderseits aber auch an schönen Sandstränden die Seele baumeln lassen. Auf Festland und Inseln ziehen an typischen Tavernen und Restaurants die unterschiedlichen Zubereitungen regionaler Gerichte das Interesse der Gäste an. Dimitrios Zachos hat noch einen Tipp parat: „Nicht die vollen Restaurants sind eine gute Adresse, sondern die, die von den Einheimischen aufgesucht werden“. Welche das sind, gibt er bei den Reisen seiner Stammkunden als Empfehlung mit.

Er empfiehlt auch individuelle Reisekombinationen wie Inselhüpfen [https://www.griechenlandabc.de/inselhuepfen-griechenland/] und Rundreisen [https://www.griechenlandabc.de/griechenland-rundreisen/], die sein Unternehmen mit der langjährigen Erfahrung zusammenstellt. Der Vorteil dabei ist, dass seine Kunden für alle unterschiedlichen Einzelleistungen nur einen persönlichen Ansprechpartner haben. Und das vor, während und auch nach Ihrer Griechenlandreise.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Griechenland Reisen

Herr Dimitrios Zachos

Markstr. 380

DE-44795 Bochum

Deutschland

fon ..: +49-234-7732015

web ..: https://www.griechenlandabc.de

email : info@griechenlandabc.de

Griechenlandabc.de ist eine Online-Reiseagentur, die Griechenland Reisen per Inselhüpfen, Rundreisen, Mitsegeln, Wandern und Pauschalreisen offeriert. Dimitrios Zachos – Dozent und Eigentümer von griechenlandabc.de – ist seit 1988 als Reiseberater für Griechenlandreisen tätig und bietet Reisen an, die nach den individuellen Wünschen der Kunden zusammengestellt und gemixt werden.

