Boettger Gruppe erhält in Kolumbien vier Lizenzen für Medizinisches Cannabis

Selbstbestimmt Leben in Endersbach Pressemitteilung: Selbstbestimmt Leben in Endersbach Neue Betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Senioren in Endersbach Weinstadt-Endersbach, 30. Juli 2020. Mit einem neuen Angebot in Weinstadt-Endersbach für eine betreute Wohngemeinschaft richtet sich das Baden-Württembergische Pflegeunternehmen trivico GmbH an Pflegebedürftige und ihre Angehörige aus der Region. In der Bahnhofstrasse steht nun eine hochwertige, barrierefreie und seniorengerechte Wohnung zur Verfügung, die Seniorinnen und Senioren ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben...