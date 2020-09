biolitec: Neue Lasertherapie bei Bandscheibenvorfällen lindert Schmerzen schnell und effektiv

Innovative PLDD-Lasermethode (perkutane Laser-Diskusdekompression) schafft neue Perspektiven bei Bandscheibenvorfällen – Schrumpfen des ausgetretenen Bandscheibengewebes mittels Laser kann Druck auf Nerven verringern

Jena, 22. September 2020 – Rückenschmerzen zählten laut AOK und Techniker Krankenkasse im letzten Jahr erneut zu den häufigsten Gründen für Krankschreibungen. Das ist kaum verwunderlich, bedenkt man, wie drastisch Rückenschmerzen innerhalb weniger Momente die Bewegungsfähigkeit einschränken können. Rückenleiden, besonders im Bereich der Lenden- oder auch Halswirbelsäule, resultieren häufig aus Bandscheibenvorfällen. Um die Schmerzen zu lindern, muss man sich nicht umgehend einer zum Teil riskanten offenen Operation unterziehen, denn es gibt die Option minimal-invasiver Methoden, unter anderem mit einem Diodenlaser der biolitec, die effektiv Patienten von ihrem Schmerz befreien kann. Vorbehaltlich einer eingehenden Diagnose und dem “Versagen” konventioneller Schmerztherapien.

Bei der PLDD-Behandlung wird das Bandscheibengewebe mittels Laser geschrumpft. So kann der bestehende Druck auf die Nerven verringert und der Bandscheibenvorfall reduziert werden. Viele Patienten verspüren bereits kurz nach dem Eingriff ein Abklingen des “ausstrahlenden” Schmerzes. Bei der biolitec-Lasertherapie sorgt die wärmebedingte Reduktion des Bandscheibengewebes zudem dafür, dass Schmerzsignale nicht mehr an das Gehirn weitergeleitet werden. Dadurch können auch chronische Schmerzen des Behandelten behoben werden. Die Lasertherapie wird meist bei Patienten angewendet, bei denen herkömmliche Methoden in der Vergangenheit nicht das gewünschte Ergebnis zeigten. Wer zudem Probleme mit den Facettengelenken hat, also den Gelenken, die die Wirbel miteinander verbinden, kann dies in derselben Sitzung mitkorrigieren lassen.

Von Vorteil ist auch, dass der Eingriff in leichter Oberflächenbetäubung durchgeführt wird, wobei der Patient jederzeit ansprechbar bleibt. Hinzu kommt, dass der Laser sowohl eine sterile Wirkung aufweist und im Gegensatz zu herkömmlichen Operationen keine großen Schnitte vorgenommen werden. Somit ist die PLDD-Lasertherapie nicht nur besonders infektionsarm, schonend und für Risikopatienten geeignet, auch die Narbenbildung wird deutlich minimiert. Die PLDD-Lasereingriffe werden ambulant angeboten. Postoperativ können die Patienten in der Regel die Klinik innerhalb kürzester Zeit verlassen und nach kurzer Regeneration, unter Beachtung geringer medizinischer Auflagen, in den Alltag zurückkehren.

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

Bildquelle: @ biolitec®