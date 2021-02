BIM Gebäudeplanung: GEZE erweitert Portfolio mit waya by BIMsystems

Leonberg, 24. Februar 2021. BIM (Building Information Modelling) gehört zu den innovativsten Digitalisierungsthemen in der Baubranche. GEZE, der Spezialist für moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik, bietet Anwendern nicht nur BIM Content, sondern auch individuelle Beratung und Services. Das internationale Unternehmen greift zur Unterstützung von Planungsprozessen auf verschiedene Tools und Plattformen zurück. Aktuell erweitert der Hersteller aus Leonberg sein Angebot um das Tool waya by BIMsystems.

Digitalisierung des Bauwesens

BIM ermöglicht die Digitalisierung von Bauprojekten von Beginn an: Wichtige Informationen zur Planung, Ausführung und Infrastruktur lassen sich damit im sogenannten digitalen Zwilling abbilden. Für die Umsetzung in der Praxis bedarf es unter anderem BIM konformer Daten als Informationsquelle. GEZE gehört hier im Bereich von Tür-, Fenster- und Sicherheitslösungen zu den Vorreitern. Um die digitalen Prozesse für Planer und Architekten weiter zu erleichtern und zu beschleunigen, bietet GEZE ab sofort seine Karussell-, Dreh- oder Schiebetürsysteme als BIM Content über das Tool waya by BIMsystems an. Die BIM Elemente sind online oder via Plugin abrufbar, das mit Revit oder ArchiCAD genutzt werden kann. Vor, während oder nach einem Beratungsgespräch über die Plattform waya, wird ein BIM Objekt konfiguriert und steht direkt in der CAD-Software zur Nutzung bereit. Das Ergebnis: Verlustfreie Vernetzung in der BIM Planung, digitalisierte Projekt- und Produktdaten und adressatengerechte Informationen im gesamten Planungsprozess in einem CAD-System.

Konfigurierbare BIM Türobjekte von GEZE

GEZE bietet Planern und Architekten konfigurierbare BIM Türobjekte mit allen notwendigen Komponenten, aber noch unspezifizierten Attributen an. Denn der Bereich der Türplanung ist besonders komplex: Für die korrekte Planung einer Tür werden im Laufe der Planung und Umsetzung circa 150 Informationen benötigt. Die Schwierigkeit im Planungsprozess besteht häufig darin, die Objekte in einer frühen Phase mit nicht zu vielen Informationen zu belegen – diese können in einer späteren Planungsphase oder bei Änderungen Probleme bereiten. Mit den anpassbaren GEZE BIM Objekten können alle Eigenschaften der Tür sukzessive vom Architekten oder Planer bestimmt werden.

Planung: Service und individuelle Beratung von GEZE

GEZE unterstützt Kunden und Partner über den gesamten Objektlebenszyklus hinweg – von der Ideenfindung über die Planung, Umsetzung und den Betrieb bis hin zum Rück- oder Umbau. Der Spezialist für Türplanung bietet gezielten Support bei der Erstellung von BIM Abwicklungsplänen und bei der Formulierung von Anforderungen und technischen Voraussetzungen von Türobjekten für die ordnungsgemäße Fachplanung. Individuelle frühzeitige Beratung und Service schonen Ressourcen bei allen Projektbeteiligten.

https://www.geze.de/de/newsroom/geze-erweitert-portfolio-mit-waya-by-bimsystems

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.100 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: Lorenz Frey / GEZE GmbH