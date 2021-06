Beziehung mit Afrikanern: Aus Love-Scamming echte Liebe werden lassen? Sogar von love -Scamming profitieren?

Keine Angst mehr vor Liebesbetrug. Du kannst sogar davon profitiere.

Ich liebe dich = ich will Dein Geld? Du liebst mich = ich will S

Mit dem Coaching von Lehrer Dantse bist Du in guten Händen.

Love Scamming: Betrug mit vorgetäuschter Liebe , Geschäft mit der Liebe? Alles verloren? Aus Love-Scamming echte Liebe werden lassen? Sogar von love -Sacmming profitieren?



Bei dieser Betrugsmasche suchen sich die Scammer ihre Opfer überall: am strand oder in Online-Partnerbörsen oder sozialen Netzwerken. Sie flirten und umgarnen ihre Opfer bis diese sich in ihr virtuelles Gegenüber verlieben. Vorgehen. . Bei ersten Gesprächen geht es keineswegs um Geld, sondern um Liebe, gemeinsame Zukunft, Libido, Familie, Beruf. Sowohl Täter als auch Täterinnen schaffen es, sich im täglichen Leben ihrer Opfer unverzichtbar zu machen und machen sie total emotional abhängig. Love Scammer wollen so schnell wie möglich eine emotionale Abhängigkeit herstellen, denn sie wissen , dass Menschen in diesem Zustand die Fähigkeit Fakten klar und deutlich zu sehen und zu unterschieden verlieren.

Irgendwann mal, fangen die Täter mit komischen Geschichten, Schwierigkeiten und merkwürdigen Verhalten. Mal sind sie sehr nett und der nächste Tag total trüb und sogar respektlos und schlecht gelaunt. Sie wollen, dass die Opfer fragen wie „was ist los? Hast Du ein Problem?“ stellen. Dann letztendlich kommt die Frage nach dem Geld, z.B. eine angebliche Notlage, Krankheit der Eltern, Unfall, Partner verstorben, Unfall des Geschwisters, Job verloren, Drohen vom Gefängnis, Kosten für das Visum oder die Visumserteilung für die die Opfer Geld überweisen sollen. Viele tun dies dann auch, da sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer-Bekanntschaft emotional abhängig sind. Oft spüren die Opfer, dass etwas nicht in Ordnung ist aber dennoch lebt die Hoffnung, dass alles doch wahrhaftig ist.

Viele Täter wollen nur das Land verlassen und in Europa ihr Glück suchen. Sie wollen die Armut verlassen und sehen in den weißen Frauen die Chance ins Paradies zukommen. Bei diesen Männern ist Geld nicht so wichtig. Sie können sogar am Anfang selbst Geld ausgeben, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen.

Für viele Opfer ist weniger das verlorene Geld das Problem, sondern der emotional Raub.

Typische Beteiligte

Scamm-Männer/Liebesbetrüger . Sie sind jung, gut aussehend, sind oft an verschiedenen Stränden zu sehen oder sind aktiv in sozialen Netzwerken. Scammer sind gut ausgebildet und charmant. Oft teilen sie ihren Opfer falsches Geburtsdatum , sie machen sich jünger als sie sind Sie können beruflich alles sein aber bevorzugt, sind sie Künstler( wie Tänzer, Trommler usw.), Safari-Tourfahrer, Safariführer. Viele können sich auch als Ingenieure, Architekten, Oppositionspolitiker, Geschäftsleute, Computerspezialisten, Verfolgter usw. aus. Sie finden irgendwelche Gründen, warum sie in diesen Berufen nicht tätig sein können.

Scamm-Frauen/Liebesbetrügerinnen sind heute nicht nur junge Frauen, auch ältere Damen gehören nun dazu. Sie geben sich als Misshandelte Frauen, Familie verstoßene Frauen, Krankenschwestern, Ärztinnen, Mitarbeiterinnen im Waisenhaus oder als Lehrerinnen, Schauspielerinnen sowie als Geschäftsfrauen jeder Art aus.

Opfer: Kann jede Frau oder Mann sein

Früher dachten Spezialisten, dass Opfer nur ältere, hässliche, dickere Frauen (wie man in den Medien zu lesen bekam), Frauen, die in Europa beziehungsmäßig versagt haben, Frauen, die keinen Partner mehr haben. Aber die Realität ist anders. Opfer können jede Person sein, Jung, wie alt, Mann, wie Frauen, Hetero, wie Homos, intellektuell, wie Frisörin.

Wie erkenne ich Love Romance Scammer?

Alles verloren? Alles so schlimm? Nein. Tatsächlich kannst Du sogar von dieser Masche profitieren.

Kann ein Love-Scammer zu einem wahren Lover werden? Kann der Mensch doch Liebe entwickeln und aus seiner Masche eine ernste Beziehung machen?

Je nach Fall, Ja: Ich zeige Dir wie.

Keine Angst mehr vor Love-Scamming und Liebesbetrüger . Lass dich nicht ausnutzen. Nehme das Kommando in deiner Hand und Du kannst Wunder erleben.

So schnell aufgeben und nur alles negativ sehen und hören, was andere Menschen sagen ist nicht immer die beste Lösung.

Ist meine große Liebe ein Romance -Scammer? Wie erkenne ich Love -Scammer? Was tun, wenn ich gescammt werde?

Wie profitiere ich von diesem Mensch?

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich gescammt bin aber den Mann liebe? Ich weiß, dass er ein Gigolo ist, der nur auf weißen Frauen abzielt aber er tut mir gut. Wie kann ich damit umgehen? Welche innere Einstellung kann ich einnehmen, um trotzdem mit ihm glücklich zu sein?

Ich habe viele Fälle auch aussichtlose Fälle gehabt, die am Ende zu einer wahren Liebe geworden ist. Lass uns einfach über deinen Fall reden und Lösungen suchen.

In allen bösen Dingen sind auch sehr viele Chancen.

Ich helfe Dir die Chancen auch in Love-Scamming zu sehen und diese zu nutzen ohne ausgenutzt zu werden.

Nimm gleich Kontakt zu mir hier

