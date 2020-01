Betriebliche Krankenversicherung der Barmenia bietet ab sofort Programm für Männergesundheit

(Mynewsdesk) ?

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) der Barmenia erweitert ihr Angebot ab sofort um ein Programm für Männergesundheit. Das Unternehmen kooperiert dazu mit den „Medizinmännern“, einem Zusammenschluss von Ärzten und Sportwissenschaftlern, die sich auf Angebote für Männer spezialisiert haben.

„Frauen nutzen die erstklassigen Vorsorge-Möglichkeiten der bKV meist häufiger als Männer“, sagt Daniel Schmalley, Leiter des Kompetenzzentrums Firmenkunden der Barmenia. „Mit unserem neuen Programm wollen wir sicherstellen, dass wir alle Beschäftigten erreichen.“

„Männer sind die Problembären: Sie ernähren sich weniger gesund, treiben weniger Sport, gehen seltener zu Vorsorge und sterben früher“, sagt Dr. Dr. Michael Despeghel, Initiator und Vorstand der Medizinmänner sowie Vorstand der Deutschen Gesellschaft für präventive Männermedizin e.V. „Eine Frau geht bei Beschwerden im Schnitt nach drei Tagen zum Arzt, ein Mann nach zwei Wochen. Wer im Betrieb Gesundheit fördern will, sollte daher gezielt Männer aktivieren.“

„Unternehmen, die eine bKV nachfragen, verfolgen in der Regel wichtige personalpolitische Ziele, etwa: Mitarbeiter binden und motivieren, einfacher neue Top-Kräfte gewinnen, Gesundheit generell fördern oder – immer relevanter – den Krankenstand signifikant senken. Daher ist es wichtig, dass die Leistungen wirklich angenommen werden“, sagt Cord Brockmann, Geschäftsführer der TOP bKV, einer auf die bKV spezialisierten Unternehmensberatung – und ebenfalls Partner der Barmenia.

Medizinmänner, Barmenia und TOP bKV können Firmenkunden künftig gemeinsam dabei begleiten, eine bKV umzusetzen. Die Partner beraten auf Basis personalpolitischer Ziele, schlagen passende bKV-Bausteine vor und entwerfen maßgeschneiderte Gesundheitsprogramme, etwa für Seminare, Vorträge und Coachings. Themen umfassen dabei die Ernährung, Vorsorge für Männer und Frauen, Rückengesundheit und niedrigschwellige Sportangebote.

Die Barmenia hat ihr Spektrum in der bKV in den vergangenen Jahren immer wieder erweitert und Innovationen vorangetrieben, zum Beispiel beim Thema Zahngesundheit, bei der Telemedizin oder mit verwaltungsarmen Vorsorge-Gutscheinen, die sich selbst erklären, selbst steuern und selbst abrechnen.

Zu den Medizinmännern gehören fünf Spezialisten: Dr. Darius Alamouti (Facharzt für Dermatologie und Venerologie), Dr. Dr. Michael Despeghel (Sportwissenschaftler, Philosoph und Heilpraktiker), Dr. Daniel Hölzle (Pharmakologe), Prof. Dr. Karsten Krüger (Sportwissenschaftler), Dr. Hubert Merkelbach (Facharzt für Orthopädie).

Weitere Informationen zur bkV der Barmenia unter www.barmenia-firmenloesungen.de, zu den Medizinmännern unter www.medizinmaenner.de und zur TOP bKV unter www.top-bkv.de.

Die Barmenia ist eine unabhängige Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Wuppertal. Zur Gruppe gehören die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, die Barmenia Lebensversicherung a. G. sowie die Barmenia Krankenversicherung AG.

