Bestes Jahr der Firmengeschichte: Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wächst auch 2020.

Ausgezeichnetes Recruiting Randstad holt in der wissenschaftlichen Studie "Best Recruiters 2020/2021" Silber. Für das Ranking wurden 400 der umsatz- und mitarbeiterstärksten Arbeitgeber Deutschlands aus 29 Branchen verglichen. "So eine gute Platzierung zu erzielen, wäre unter normalen Umständen schon eine großartige Leistung. Dass wir dieses Ergebnis in Zeiten von Corona erreicht haben, macht uns gleich doppelt stolz", sagt Brigitte Heßler, Manager HR Shared Services bei Randstad...