Best Practice: Energieaudit beim Fertighaushersteller

Seit 2019 steht die Wiederholung des Energieaudits nach 16247-1 EDL-G an. Das erste verpflichtende Energieaudit mussten Unternehmen in 2015 nachweisen. Gemäß der Vier-Jahres-Pflicht müssen betroffene Unternehmen nun wieder ein Energieaudit nachweisen, sonst drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro.

Die Streif Haus GmbH geht mit gutem Beispiel voran und hat ihr Energieaudit bereits erfolgreich abgeschlossen. Seit 90 Jahren und mit über 85.000 verwirklichten Eigenheimen gehört die Streif Haus GmbH zu den führenden Fertighausherstellern Deutschlands. Die STREIF-Häuser sind nicht von der Stange, sondern werden speziell für den Kunden “maßgeschneidert” und gebaut.

“Für uns als mittelständisches Unternehmen war das Energieaudit nur ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zu einem klimaneutralen Unternehmen, welches verantwortungsbewusst und ressourcenschonend für seine Mitarbeiter und Kunden agiert.” Bei der Vorbereitung und Begleitung des Energieaudits hat die Streif Haus GmbH auf den Energie- und Nachhaltigkeitsdienstleister first energy vertraut. “Besonders entscheidend für den Wechsel zu first energy war, dass wir uns weiterhin auf unser Kerngeschäft konzentrieren können und jederzeit wissen, dass unsere Energie- und Nachhaltigkeitsthemen in guten Händen sind. Dies spart uns Zeit, Nerven und am Ende Geld.”

Für das Energieaudit wurden im Vorfeld in einem Auftaktgespräch, alle interessierten Kreise über die Ziele, den Anwendungsbereich, die Grenzen und die Tiefe des Energieaudits informiert und die praktische Ausgestaltung des Energieaudits wurde abgestimmt. Als Nächstes wurden alle für das Energieaudit relevanten Daten erfasst und Konstruktions- und Wartungsdokumente eingesehen. Das zu prüfende Objekt wurde vor Ort durch first energy inspiziert und sein Energieeinsatz evaluiert. Die Energiesituation der Streif Haus GmbH wurde anschließend analysiert und Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz bestimmt. Im Abschlussbericht wurden alle Ergebnisse zusammengefasst. In einer Abschlussbesprechung wurden der Streif Haus GmbH die Ergebnisse des Energieaudits und dessen Bericht präsentiert.

Die Streif Haus GmbH ist mit der Zusammenarbeit durch first energy zufrieden: “Gerade die Kommunikation mit der first energy GmbH über alle Ebenen hinweg kann man nur als sehr professionell und vertrauensvoll beschreiben. Wir hatten und haben jederzeit das Gefühl, dass man uns genau zuhört und auf unsere Wünsche und Vorstellungen eingeht.”

Seit 2001 berät first energy Unternehmen und Kommunen in den Bereichen EnergieEinkauf, EnergieManagement und EnergieEinsparung. first energy bietet Beratung und Hilfestellungen bei allen Fragen rund um die Einführung eines zertifizierten Energiemanagementsystems, bei der Energierechnungsprüfung sowie der Strom- und Gasausschreibung. Außerdem entwickeln wir Ihre Energie- oder Nachhaltigkeitsstrategie.

Firmenkontakt

first energy GmbH

Markus Menzel

Struthweg 26

34260 Kaufungen

05605-93928-30

menzel@first-energy.net

http://www.first-energy.net

Pressekontakt

first energy GmbH

Katrin Kronitz-Pehl

Struthweg 26

34260 Kaufungen

05605-93928-16

kronitz-pehl@first-energy.net

http://www.first-energy.net