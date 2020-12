Baumpflege, Baumfällung oder Baumschäden? Wir sind ihr zuverlässiger Vermittlungspartner in München

Baumpathie ist Ihre Vermittlung für Baumpfleger und Baumkletterer in München und Umgebung. Was Sie genau von uns erwarten dürfen, erfahren Sie im Detail wie folgt:

Wenn Sie über einen Garten oder ein Grundstück verfügen, ergeben sich sehr wahrscheinlich über kurz oder lang Situationen mit einem oder mehreren Bäumen, die Sie nicht alleine bewältigen können und das schon aus Sicherheitsgründen auch nicht sollten.

Für diese Situationen steht Ihnen unser Kompetenzteam von Baumpathie jederzeit zur Verfügung, um eine auf Ihre individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse zugeschnittene Lösung sicherzustellen. Aber was genau dürfen Sie von uns erwarten?

Hier unsere Leistungen im Überblick:

Baumpflege

Um Ihnen ein besseres Verständnis für diesen Punkt zu vermitteln, ist es notwendig, sich die Tatsache zu vergegenwärtigen, dass es sich bei einem Baum nicht allein um eine schmückende Gartendeko handelt. Vielmehr geht es in diesem Kontext um einen lebenden Organismus, der dementsprechend auch ein gewisses Maß an Pflege und Fürsorge benötigt.

Ein solches Vorhaben gestaltet sich jedoch oftmals nicht ganz einfach, weshalb wir von Baumpathie dafür Sorge tragen, dass sich ein kompetentes Team, welches sich aus erfahrenen und geschulten Experten zusammensetzt, diesem Bereich mit fundiertem Know How und unter Zuhilfenahme modernster Technik und sicherheitsrelevanter Parameter zu Ihrer vollsten Zufriedenheit widmen wird.

Zu den wesentlichen Leistungen in diesem Sektor gehören:

– Kronenpflege

– Kroneneinkürzungen

– Kronenauslichtung

– Kronenregeneration

– Kronensicherung

– Baumschnitt

– Baumsanierung

– Totholzbeseitigung

Baumfällungen

Unter gewissen Umständen kann es notwendig werden, eine Baumfällung vorzunehmen. Das kann unterschiedlicher Ursachen haben, resultiert üblicherweise jedoch aus einer der folgenden drei Situationen.

Gefahr für Sie und Andere

Einerseits kann es vorkommen, dass sich ein Baum aufgrund von abweichendem Wuchs oder wetterbedingten Einflüssen massiv zu einer Seite neigt und dadurch eine Gefahr für beispielsweise die Verkehrssicherheit, Anwohner, Fußgänger oder auch Sie selbst entsteht. Von einer Fällung auf Eigeninitiative ist in diesem Fall schon allein aus sicherheitsrelevanten Aspekten dringend abzuraten. Wir von Baumpathie stellen Ihnen ausgewiesene Fachleute zur Verfügung, die solche Vorgänge mit Erfahrung, Expertise und dem nötigen Equipment gefahrlos durchführen.

Kranker Baum

Auch wenn ein Baum durch massiven Krankheitsbefall bereits so geschwächt ist, dass dieser auch mit Pflegemaßnahmen nicht mehr gerettet werden kann, sind wir Ihr starker Partner für die Fällung

Baumaßnahmen

Im Rahmen von städtebaulichen Maßnahmen bzw. zur Erschließung neuer Wohngebiete, aber auch aufgrund anderweitiger Baumaßnahmen, kann eine Baumfällung ebenfalls unumgänglich werden. Auch in einem solchen Fall sollten Sie nichts dem Zufall überlassen und uns als Ihrem zuverlässigen Partner rund um Ihren Baum vertrauen.

Baumschäden

Während im Wald der Förster für regelmäßige Kontrollen der Bäume sorgt, sind wir von Baumpathie in München der richtige Ansprechpartner, wenn es um einen oder mehrere Bäume in Ihrem Garten oder auf Ihrem Grundstück geht. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden ihre Bäume in Bezug auf Düngung und geeigneten Beschnitt für ein ideales Wachstum untersucht. Darüber hinaus finden Prüfungen hinsichtlich folgender Punkte statt:

– Unwetterschäden

– Schädlinge

– Baumersatzpflanzung

Baumkletterer

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. So kann es beispielsweise nötig werden, bestimmte Arbeiten in großer Höhe am oder gar im Baum durchzuführen. Örtliche Gegebenheiten und andere Parameter machen es jedoch nicht selten nahezu unmöglich, für diesen Zweck beispielsweise eine Hebebühne am Baum zu platzieren. In einem solchen Fall kommen die sogenannten Baumkletterer ins Spiel.

Wir von Baumpathie sorgen dafür, dass erfahrene Baumkletterer unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Vorschriften an Ihrem Baum mit dem Ziel der Pflege und des Erhalts alle erforderlichen Arbeiten schnell und zuverlässig durchführen. Diese bedienen sich in aller Regel der sogenannten Seilklettertechnik (SKT/SZT) und können im Zuge dieser Maßnahme mit einem Blick von oben womöglich Schäden erkennen, welcher der Sicht von unten möglicherweise verborgen geblieben wären.

Baumberatung

Zu den Kernkompetenzen eines professionellen Baumpflegers bzw. Landschaftsgärtners gehören nicht nur fundierte Kenntnisse, was die Bedürfnisse der Pflanzen anbetrifft. Auch profundes Wissen hinsichtlich vieler rechtlicher Parameter ist in diesem Metier für eine vollumfängliche Beratung unerlässlich.

Eine professionelle Baumberatung beinhaltet also gewissermaßen eine Symbiose aus rechtlichen und fachspezifischen Komponenten. Ein Baumberater kann Ihnen zudem ein detailliertes Baumgutachten auf Basis der Summe unterschiedlicher Bewertungskriterien anbieten. Der Leistungsumfang, für den wir diesbezüglich Sorge tragen können, setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:

Baumgutachten

An Ihrem Baum bzw. an ihren Bäumen kann es unter Umständen notwendig werden, ein umfangreiches Gutachten durch einen spezialisierten Baumgutachter erstellen zu lassen.

Baumkontrolle

Unter einer Baumkontrolle ist die Überprüfung unterschiedlicher Faktoren zu verstehen. Im Zuge einer solchen Kontrolle wird Ihr Baum von erfahrenen Fachleuten in puncto Rinde, Krone, Struktur und Umgebung in Augenschein genommen, um mögliche Krankheiten im Vorfeld zu erkennen und drohende Risiken hinsichtlich der Verkehrssicherungspflichten bereits frühzeitig identifizieren und mit Präventivmaßnahmen vorbeugen zu können.

Baumdiagnose

Im Zuge einer sogenannten Baumdiagnose kommen unterschiedliche Messverfahren zum Einsatz, um beispielsweise zweifelsfrei feststellen zu können, ob der Baum bereits morsch ist und womöglich unsicher steht.

Baumbestandsmanagement

Hierbei stellen wir von Baumpathie sicher, dass vielfältige Kontrollen und Maßnahmen, die den Baum oder die Bäume betreffen, regelmäßig durchgeführt werden. Ebenfalls zum Baumbestandsmanagement gehören Konzepte zur Parkpflege und Leistungsverzeichnisse für Gemeinden.

Bodenanalyse

Ausgebildete Baumpfleger analysieren hierbei Bodenwerte und erarbeiten darauf basierend Konzepte für eine bestmögliche Düngung.

Verkehrssicherheit

Als Baumbesitzer unterliegen auch Sie der sogenannten Verkehrssicherungspflicht, die gewährleisten soll, dass von Ihrem Baum keine Gefahr für Andere ausgeht. Mit uns von Baumpathie haben Sie auch diesbezüglich einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

Baumgrundstückspflege

Da Ihr Baum auch mit anderen Pflanzen wie Hecken, Sträuchern oder eben dem Rasen harmonieren muss, ohne diese in ihrem Wachstum zu behindern, ist es notwendig, den Baum nicht isoliert, sondern Ihr Grundstück ganzheitlich zu betrachten. Erfahrene und ausgebildete Landschaftsgärtner bieten Ihnen in diesem Bereich einen vollumfänglichen Service.

Baumschutz bei Baumaßnahmen

Maßnahmen im Rahmen des Baumschutzes haben vordergründig zum Ziel, den Baum unter Zuhilfenahme eines schonenden, aber effektiven Konzeptes vor Schäden durch bevorstehende Baumaßnahmen zu bewahren. Mit Baumpathie erhalten Sie auch in diesem Hinblick ausgewiesene Experten zur Seite gestellt, die unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben alle notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten.

Auf der Suche nach Baumexperten in München?

Wenn Sie in einem der genannten Punkte Hilfe von erfahrenen und ausgebildeten Fachleuten benötigen, sind Sie mit Ihrem Anliegen bei www.baumpathie.de, dem Vermittlungsservice für Baumpflege und Baumkletterei, genau an der richtigen Adresse. Mit Leidenschaft, Expertise und langjähriger Erfahrung kümmern wir uns um Ihr Problem und stehen Ihnen unter den unten genannten Kontaktdaten während unserer Geschäftszeiten gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Baumpathie

Herr Nick Behn

Görresstraße 12

80798 München

Deutschland

fon ..: 089 89674805

web ..: https://www.baumpathie.de

email : info@baumpathie.de

Baumpathie – Ihre Vermittlung für Baumpfleger und Baumkletterer in München und Umgebung

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Görresstraße 12

80798 München

fon ..: 089 200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de

email : hallo@seofolgreich.de