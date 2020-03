Bad Groenenbach: Neue Osteopathie Praxis für den Raum Kempten

Bad Grönenbach – Therapeut Oliver Garn eröffnet weiteren Standort im Allgäu

“Symptome und Beschwerden ganzheitlich zu betrachten, bietet die Möglichkeit sie auf sanfte Art zu behandeln.” Oliver Garn, Osteopath, Heilpraktiker und Physiotherapeut, spricht aus Erfahrung. Um seinen Behandlungsradius geographisch zu erweitern, hat er in Bad Grönenbach, Schlossblick 2, in der Nähe der A7 zwischen Memmingen und Kempten, eine weitere Praxis eröffnet.

“Nur wer berührt, kann auch begreifen und die Ursache-Folge-Kette erkennen.” Oliver Garn behandelt die Menschen auf eine direkte ursprüngliche Art. Die langjährige Erfahrung aus seiner ersten Praxis in Holzmaden am Aichelberg gibt ihm Recht. Die Patienten nehmen weite Wege für vereinbarte Termine auf sich, um zu ihm zu kommen, und so versorgt er den Raum zwischen Stuttgart und Ulm. Nun dehnt er das Angebot für die Patienten auf den Raum Kempten, Memmingen, Leutkirch und Kaufbeuren aus.

Osteopathie wirkt direkt auf den Menschen. Sie ist eine Heilkunde, die auf Organsysteme, Physiologie, Neurologie und das Zusammenspiel verschiedener Funktionssysteme beruht. Sie bietet die Möglichkeit, viele Symptome und Beschwerden zielgerichtet zu behandeln. Symptome, bei denen es sinnvoll sein kann, einen Osteopathen aufzusuchen, sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Tinnitus, Magen-Darm-Probleme, Stress, Rückenschmerzen, Becken-, Kiefer-, Schulter- und Hüftprobleme, etc. Die Behandlung wird jeweils auf den Patienten abgestimmt und die Behandlungstechnik an die Beschwerden angepasst.

Es ist keine Symptombehandlung, sondern ein komplexes System, auf das sich der Therapeut einstellt. Durch das Erkennen von Zusammenhängen im Körper ist eine ursächliche Behandlung möglich. Der Körper wird dazu angeregt, sich selbst zu helfen, um späteren Schäden vorzubeugen.

Firmen und Mitarbeiter, die von ihm betreut werden, fühlen sich gut behandelt und so verbessert sich neben der Gesundheit auch das Betriebsklima. Die Mitarbeiter erfahren, dass ihnen schnell geholfen wird. Das wirkt sich unmittelbar positiv auf die Mitarbeiterbindung aus. In der alten wie der neuen Praxis stehen neben Einzelpersonenbehandlungen auch Partner- und Präventivprogramme für Unternehmen auf der Leistungspalette. Zu seinen regelmäßigen Kunden zählt beispielsweise die “Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH” aus Nürtingen. “Mit Oliver Garn arbeite ich seit Jahren intensiv zusammen. Immer, wenn meine Mitarbeiter Probleme mit dem Rücken haben, mache ich einen Termin für sie bei Oliver Garn aus. Er ist ein hervorragender Osteopath und kann mit seinen Händen Gutes bewirken. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung.”, versichert der Unternehmer. Es ist nicht nur die erhaltene Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, die dabei eine Rolle spielt.

Die Neueröffnung in Bad Grönenbach ist dem Therapeuten, mit über 20 Jahren Berufserfahrung, eine Herzensangelegenheit. Der Osteopath, Heilpraktiker und Physiotherapeut behandelt seine Kunden gern. Eine Behandlung dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Patientengespräch, Anamnese der Beschwerden und die Behandlung nehmen wichtige Zeit in Anspruch, die er sich gern nimmt.

Weitere Informationen: www.oliver-garn.de

