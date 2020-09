b-on-foot: Messeangebote ohne Messe

Wer ohne Fachmesse clever in moderne Geräte, Praxisausrüstung und Verbrauchsmaterial für die Hand- und Fußpflege investieren will, den unterstützt b-on-foot mit vier Angeboten: Ausführliche Beratung im Münchner Showroom, ein Infopaket mit der Broschüre “Hygiene bei der Hand- und Fußpflege” und einem Anwenderbericht des Kosmetikstudios Angerer gibt es kostenlos – und 10 Prozent Messerabatt vom 1. bis 31. Oktober 2020 auf die Fräsgeräte im Webshop www.b-on-foot.de

In Zeiten der Pandemie müssen wir neue Wege gehen. Weil Fachmessen als Informationsquelle ausfallen, lädt b-on-foot Gäste unter Hygienebedingungen in ihren Showroom in München ein. Wer Behandlungsstühle probesitzen, ein Fachgespräch führen und das breite Sortiment an Praxisausrüstung betrachten will, ist herzlich willkommen. Fräsgeräte mit Absaug- oder Spraytechnik laden zum Ausprobieren der Benutzerführung ein: Wie funktioniert die Bedienung mit dem Handy? Versteht mich Bonnie, der Sprachassistent? Neuartige Behandlungskoffer offenbaren ihr durchdachtes Innenleben, kompetente Beratung in lockerer Atmosphäre ist selbstverständlich. Schicken Sie Ihren Wunschtermin am besten per Mail an info@bahner-gmbh.de!

10 Prozent Messerabatt mit Code: BeautyForum10

Auch ohne Messe müssen Sie bei Ihren Investitionen nicht auf den Messerabatt verzichten: Vom 1. bis zum 31. Oktober gibt es die Fräsgeräte b-on-foot mini, b-on-foot aqua und b-on-foot air mit 10 Prozent Messerabatt! Einfach bei der Bestellung den Code BeautyForum10 angeben – und doppelt profitieren: Bis 31.12.2020 gilt im gesamten Shop die reduzierte Mehrwertsteuer von 16 Prozent.

Broschüre “Hygiene bei der Hand- und Fußpflege”

Kosmetikstudios und podologische Praxen streben nach möglichst hoher Hygiene vor, während und nach der Behandlung ihrer Patienten. Durch die weltweite Corona-Pandemie rückt dieses Thema in den Fokus: Um behördliche Empfehlungen und Vorgaben umzusetzen, müssen sie Arbeitsabläufe anpassen und neue Standards etablieren. In dem kostenlosen Whitepaper finden sich dazu viele Hinweise und Anregungen sowie 10 konkrete Tipps. Zum Download gelangen Sie hier: https://www.b-on-foot.de/#anmeldung-infopaket

Kosmetikstudio Angerer setzt auf Design und Komfort

In rund eineinhalb Jahren hat Simone Angerer ihr modernes Kosmetik-Studio im Landkreis Donau-Ries mit neuartigen Geräten ausgerüstet: Sie setzt bei der Hand- und Fußpflege auf b-on-foot, mobil und stationär. Die Fräsgeräte mit Sprühtechnik lassen sich dank App mit Touchpanel oder Sprachsteuerung bedienen und spielen Musik vom mitgelieferten Mobiltelefon, das auch den Behandlungssessel steuert. Der große Kundenstamm schätzt das Design und den Komfort. Lesen Sie mehr über die Erfahrungen und laden Sie unser Infopaket herunter: https://www.b-on-foot.de/#anmeldung-infopaket

Die bahner Feinwerktechnik GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren in Deutschland professionelle Fußpflegegeräte für den Marktführer, die sich international in hohen Stückzahlen bewähren. Unter der Marke b-on-foot verwirklicht der Familienbetrieb nun seine Vision: Die nachhaltige Technik wird mit innovativer Sprachsteuerung und Touchbedienung verbunden, um Kosmetikgeräte zum Wohlfühlen

zu schaffen. Die Anwender bringen mit berührungsloser Bedienung, besserer Hygiene, frischen Farben und Musik mehr Komfort in die Hand- und Fußbehandlung.

Firmenkontakt

bahner Feinwerktechnik GmbH

Alex Bahner

Bayerwaldstraße 35a

81737 München

089 6302550

info@bahner-gmbh.de

https://www.b-on-foot.de/

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

08102/998-141-0

tosse@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: bahner Feinwerktechnik GmbH, München