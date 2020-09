Ayurveda Marmapunktmassage – Behandlung für Körper, Seele und Geist

Ayurvedische Spezial-Ölmassage zum Ausgleich des Energiesystems und zur Umstimmung des Körperstoffwechsels auf Gesundheit.

Den Körper auf Gesundheit umstimmen über das Energie-System?

In den östlichen Traditionen – Ayurveda, der Yoga-Therapie und die traditionelle Chinesische Medizin – wird davon ausgegangen, dass wir weit mehr sind als nur unser Körper.

Sicher, davon geht man auch in der Quantenphysik aus – dort ist man sich durchaus auch darüber bewusst, dass es viel mehr Energie gibt wie Materie – das Verhältnis ist mehr als 99 % Energie zu wenige als 1 % Materie.

Thorwald Dethlefsen gab einen solchen Vergleich in einem seiner Seminare: die Zwischenräume zwischen den Atomkernen zu den Elektronen sei verhältnismäßig soweit voneinander getrennt wie die Gestirne am Himmelszelt.

Die Elemente als Grundlage für die Materie

Im Ayurveda ist die Grundlage der Menschwerdung die Elemente Äther, Luft, Feuer, Wasser, Erde. In dieser Reihenfolge verdichtet sich reiner Geist bis hin zur Erde.

Diese Materialisation gibt es aber nicht nur beim Körper, sondern auch bei Krankheit, Übergewicht, misslichen Lebenssituationen usw.

Am Anfang ist der Geist.

Geist kann in der Materie aufs Denken und auf die Gefühle übertragen werden. Unser Denken und unser Fühlen bringen uns letztlich dazu, ob wir gesund oder krank sind, ob wir glücklich und zufrieden oder traurig und unzufrieden sind.

Und das bringt uns weder dazu uns in eine bestimmte Art zu verhalten (z.B. wenig Bewegung) oder auch in einer bestimmten Art zu essen (Fastfood, viel Süßigkeiten, viele Kohlenhydrate etc.)

In der Behebung der Ursache liegt die Heilung

Wollen wir also etwas im Leben ändern, glücklicher, gesünder oder erfolgreicher zu sein, dann müssen wir die Ursache beheben. Wenn wir so denken und handeln wie bisher, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass immer dasselbe wieder entsteht.

Auf zu neuen Ufern.

Ayurveda gibt uns nun einige ganz wichtige Geschenke, die und dazu verhelfen, ein gesundes, langes und glückliches Leben zu führen.

Die Ayurveda Ernährung ist ein solches Geschenk. Immer wieder kann ich in meinen Ayurveda-Kochkursen und meinen Abnehmtrainings feststellen: schon kurze Zeit nach der richtigen Art der Umstellung der Ernährung und der typgerechten Lebensweise geht es rapide in Richtung Gesundheit.

Ayurveda-Massagen und Ayurveda-Kuren.

Die traditionelle Art der Reinigung des Körpers ist im Ayurveda die Panchakarma Kur. Diese dauert aber 2-3 Wochen und nicht nur Zeit-intensiv, sondern auch Kosten-intensiv.

Da sind ein Ayurveda-Kochkurs und eine Ayurveda-Konstitutionsbestimmung und Ayurveda-Massagen deutlich günstiger und auch diese Umstellung haben einen nachhaltigen Effekt auf die Gesundheit.

So hat ein Teilnehmer meiner Ayurveda-Fastenwoche und nach einem Ayurveda-Kochkurs schon nach wenigen Tagen keine Säurehemmer mehr nehmen müssen, weil seine Magensäure nachhaltig ins Gleichgewicht kam. Er bekam aber schnell auch ein Gefühl dafür, welche Nahrungsmittel ihm ins Ungleichgewicht brachten, dann produzierte der Körper wieder vermehrt Magensäure. Sicher ist den meisten Leserinnen und Lesern bewusst, wie schädlich auf Dauer eine massive Medikation ist.

Eine zusätzliche sehr effektive Art, den Stoffwechsel umzustimmen ist die Marmapunktmassage. Sie kommt aus der Kalari-Tradition – der indischen Kampfkunst. Sie bringt Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht. Ich habe immer wieder feststellen können, wie tiefgreifend umstimmend diese Massage für die Gesundheit ist.

Die Ayurvedaschule in Gundelfingen an der Donau hat sich seit einigen Monaten auf Online-Schulungen spezialisiert. Ich unterrichte seit knapp 30 Jahren Ayurveda-Ernährung und Ayurveda-Massage und all diese Erfahrungen fließen in diese Onlineschulungen ein.

Massage Online lernen – geht das?

Beim Kochkurs, bei der Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, bei der Ernährungsberater-Ausbildung, da unterrichte ich seit Jahren schon Online.

Seit diesem Jahr habe ich auch die Ayurveda-Babymassage, die Schwangerenmassage und jetzt auch die Marmapunktmassage als Online-Schulung konzipiert.

Die Videos, PDFs und die MP3s geben eine klare Struktur, die die Schülerinnen und Schüler leicht zu Hause einüben können. Ich begleite als Ayurveda-Lehre. Viele schätzen es sehr, dass sie so intensiv begleitet werden und zum Schluss gibt es auch eine Supervision, so dass jeder Teilnehmer auch sicher ist, dass er die Massage richtig praktiziert. Das wird dann auch mit einem Zertifikat bestätigt.

Corona macht es möglich, dass Online-Schulungen immer aktueller werden. Bei mir ist man immer verbunden mit mir.

Vorteile von Online-Schulungen

Was viele zusätzlich schätzen, keine Reisezeit, keine Reisekosten und kein großes Organisieren im Geschäft und zu Hause bezüglich Ersatzleuten, weil man wieder unterwegs ist.

Man lernt im eigenen Rhythmus und lässt sich dabei begleiten.

Wer sich für die Marmapunktmassage Online oder für die anderen Onlineschulungen interessiert, auf meiner Website werden die Inhalte der Schulungen ausführlich beschrieben.

Ayurveda-Marmapunktmassage

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

