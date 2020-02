Automatisierungszuwachs – Sprachdienstleister oneword entscheidet sich für Plunet BusinessManager

Seit Anfang des Jahres nutzt die oneword GmbH für die Planung und Steuerung ihres umfassenden Übersetzungsmanagements Plunet BusinessManager. Mit Plunet an seiner Seite will das Unternehmen die Kontrolle und Dokumentation seiner Prozesse weiter automatisieren und die Produktivität noch einmal deutlich steigern.

Die oneword GmbH aus Böblingen bei Stuttgart ist einer der führenden Anbieter von Sprachdienstleistungen für internationale Unternehmen. Bei ihren umfangreichen Services für die technische Dokumentation sowie für das Übersetzungs- und Terminologiemanagement kommen innovative Technologien zum Einsatz. Diese gestatten, die Möglichkeiten der Kollaboration und Kommunikation zu steigern und gleichzeitig die Bearbeitungszeit und -aufwände zu reduzieren.

Plunet BusinessManager ist die führende Business- und Übersetzungsmanagement-Software, die von der Kundenanfrage über das Angebots-, Auftrags-, Job- und Rechnungsmanagement bis hin zum Reporting alles in einer Lösung anbietet. Erweiterungen für Dolmetschprojekte und für das Qualitätsmanagement sowie Integrationen mit CAT- und Finanzbuchhaltungstools sorgen zusätzlich für eine gesteigerte Automatisierung und Effizienz der Arbeitsabläufe. Mithilfe des konfigurierbaren Systems ist zudem die Anpassung von Funktionen und Erweiterungen an individuelle Bedürfnisse möglich.

“Plunet – Ein kompetenter, verlässlicher und engagierter Partner an unserer Seite.”

Vor der Einführung von Plunet hat oneword bereits mit einer anderen professionellen Projektverwaltung gearbeitet. Diese konnte zwar an individuelle Bedürfnisse angepasst werden, aber bei wachsender Projekt- und Mitarbeiterzahl stieß das System immer mehr an seine Grenzen. Für Geschäftsführerin Andrea Modersohn war das anhaltende Unternehmenswachstum einer der entscheidenden Gründe für den Wechsel:

“Wir benötigen ein System, das sowohl unsere hohen Prozessanforderungen abbilden als auch die stetig wachsende Zahl von Projekten und Mitarbeitern bewältigen und die Prozessschritte in Teilen automatisieren kann – und das in Kombination mit gängigen CAT-Systemen wie Across, SDL Trados Studio und SDL Trados GroupShare. Mit Plunet haben wir einen kompetenten, verlässlichen und engagierten Partner an unserer Seite, der uns dabei unterstützt, unsere eigenen Unternehmensziele zu erreichen. Nicht zuletzt überzeugt haben uns auch die Mitarbeiterkompetenz und Reaktionsgeschwindigkeit des Plunet-Teams.”

Ein weiterer Pluspunkt für das ISO-zertifizierte Übersetzungsunternehmen ist das QualityManager-Modul von Plunet. Es ermöglicht Projektmanagern und Kunden, Feedback zu Mitarbeitern auf Grundlage selbst gewählter Kriterien in den Arbeitsablauf zu integrieren und so eine passende Mitarbeiterauswahl für künftige Jobs zu gewährleisten.

Geplant: Einführung weiterer Plunet-Module für noch mehr Automatisierung

Im Zuge der wachsenden Automatisierung plant oneword die Einführung der Plunet-Module AutomationManager und EventManager.

Während mithilfe von AutomationManager Kostenübersichten für neue Anfragen automatisch erstellt werden können, ermöglicht EventManager durch die nahtlose Integration von Content-Management-Systemen einen schnelleren Transfer von zu übersetzenden Dateien und somit eine Verkürzung der Projektdurchlaufzeiten. Die Voraussetzung für die Nutzung beider Module ist eine dynamische Integration zu SDL Trados Studio oder memoQ.

Für Andrea Modersohn steht jetzt schon fest:

“Mit Plunet machen wir den nächsten Schritt in Richtung Automatisierung und können auch im direkten Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt sagen: Für uns war es die richtige Entscheidung.”

Über oneword

Die oneword GmbH mit Sitz in Böblingen bei Stuttgart ist einer der führenden ISO 17100- und ISO 18587-zertifizierten Sprachdienstleister und Kompetenzpartner für den globalen Kommunikationserfolg international aufgestellter Unternehmen. Die Übersetzungsagentur kombiniert jahrzehntelange Erfahrung in Übersetzung, Terminologie und Lokalisierung mit innovativen Services, Sprachtechnologien und Prozesslösungen. Als DIN-Mitglied im Normungsausschuss für Terminologie und Übersetzungsdienstleistungen gestaltet oneword die Branche aktiv mit und ist zertifizierter Partner u. a. von SCHEMA, SDL und Across.

www.oneword.de

Die Plunet GmbH, mit Niederlassungen in Würzburg, Berlin und New York, entwickelt und vertreibt das Business- und Übersetzungsmanagement System “Plunet BusinessManager”, die weltweit führende Managementlösung für die Übersetzungs- und Lokalisierungsbranche.

Auf einer webbasierten Plattform bietet Plunet das perfekte Werkzeug für Business-, Workflow- und Dokumentenmanagement – integriert Übersetzungssoftware, Finanzbuchhaltungssysteme sowie bestehende Systemlandschaften – für Übersetzungsagenturen und Sprachendienste.

Individuelle Unternehmensabläufe und Strukturen werden durch die vielfältigen Plunet-Funktionen und Erweiterungen sowie eine intelligente Prozessautomatisierung flexibel unterstützt. Die Grundfunktionen beinhalten unter anderem: Angebots-, Auftrags- und Rechnungsmanagement – inklusive umfassender Finanzreports, flexibles Job- und Workflowmanagement sowie Termin-, Dokumenten- und Customer Relationship Management.

