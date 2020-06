Automatischer Einkaufswagen-Desinfektionierer

Die Lösung für ein sauberes Einkaufserlebnis

Spätestens mit dem Beginn der Corona-Pandemie sind Hygiene und Sterilität gemeinsam genutzter Objekte und Einrichtungen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Aber es ist nicht nur Corona – wir sollten auch all die anderen alten Bekannten, Bakterien und Viren wie Norovirus, Influenza oder Coliforme Bakterien nicht vergessen, die sich alle durch Schmierinfektion verbreiten.

Ist es wirklich überraschend, dass Einkaufswagen stark kontaminierte Oberflächen haben? Studien zeigen, dass sogar Toilettensitze sauberer sind als die Griffstangen von Einkaufswagen. Und das ist es, was Kunden zuerst berühren, bevor sie das Geschäft betreten. Und dann fangen sie unbeabsichtigt an, Keime zu verteilen und lassen sie auf Waren und Regalen liegen.

Stellen Sie sich vor, wie einfach es wäre, wenn Einkaufshäuser als verantwortungsbewusste und fürsorglichen Partner sich präsentieren, indem Sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um Ihre Geschäfte sauber und gesund zu halten. Und last but not least auch die Qualität der Waren zu verbessern.

Das von KTW Technology aus Wehr vertriebene automatische Einkaufswagen-Desinfektionsgerät Car-T-Wash bietet die technischen Möglichkeiten, eine gesamte Flotte von Einkaufswagen schnell, effizient und effektiv zu desinfizieren: einfach und robust sowie flexibel in der Anwendung – entweder nach jedem Gebrauch, bevor der nächste Kunde den Wagen berührt, oder regelmäßig, stündlich oder mehrmals täglich. Car-T-Wash hat eine maximale Kapazität von 150 Einkaufswagen pro Minute. Mit dem Desinfektionsgerät stellt KTW auch das EPA-N-registrierte, hochwirksame Desinfektionskonzentrat zur Verfügung.

Informationen können angefordert werden unter: info@ktwsystems.de

KTW Technology transferiert Innovationen aus der Raumfahrt auf die Erde zum Wohle der Menschheit. Unsere Vision ist es einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Ziele der SDG Agenda 2030 der UN zu leisten. Wir haben das Ziel, das nachhaltigste Unternehmen der Welt zu werden. Unsere Technologien reduzieren Emissionen, Pestizide, Ressourcen-Verschwendung, unterstützen erneuerbare Energiequellen und ermöglichen langlebige Hüftimplantate sowie E-Hybrid Antriebe, und dies ist immer mit einer Effizienzsteigerung verbunden. Dabei erwirtschaften wir eine doppelte Dividende, indem wir Vermögenswerte mit hoher Profitabilität schaffen und einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit.

Ein Team aus erfahrenen Ingenieuren aus der Raumfahrt, Formel 1 und Wehrtechnik sowie international erfolgreichen Managern, die alle relevanten Unternehmensbereiche abdecken, sind ein hoher Garantiefaktor für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie.

KTW Innovationen im Einzelnen: Unsere SmartValve Technologie ist der Kern von mächtigen Lösungen, die unseren Kunden ein Problem lösen oder neue Anwendungen ermöglichen; unser Federgewicht Champion Titan Matrix Composites schafft herausragende Ergebnisse in der Medizintechnik oder Mobilität und unsere Hochvakuum-Laserschweißtechnik revolutioniert die Schweißverfahren.

