AutoBank AG beschließt geordneten Abbau

Abbau aus eigener Kraft – personelle Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand – Rückzug von Börse geplant

Die außerordentliche Hauptversammlung der Autobank Aktiengesellschaft (AutoBank AG) hat heute den am 8. Jänner angekündigten geordneten Abbau der Bankgeschäfte und die anschließende Zurücklegung der Konzession gemäß § 7 Abs. 3 BWG beschlossen. “Der Beschluss, die AutoBank AG freiwillig abzuwickeln, ist schmerzhaft, scheint aber unausweichlich. Mit der Entscheidung der geordneten Abwicklung kommen Vorstand und Eigentümer ihrer Verantwortung nach und können damit auch für geordnete Abläufe beim Abbau sorgen”, so der Vorstand der AutoBank AG.

Wie geht es nun weiter?

Nach heutigem Beschluss des geordneten Abbaus wird der Abbauplan finalisiert und im Zuge der nächsten Hauptversammlungen über den Fortgang berichtet. Im Wesentlichen wird der völlige Abbau aller bestehenden Portfolios erfolgen und danach, nach Rückzahlung aller Spareinlagen, kann die Bankkonzession zurückgelegt werden. Der Prozess wird voraussichtlich 18 bis 24 Monate benötigen.

Bei den noch verbleibenden Portfolios handelt es sich um Retailkredit- und Leasingverträge mit österreichischen Kunden von in Summe ca. EUR 70 Mio. Das Portfolio in Deutschland beträgt derzeit noch knapp über EUR 20 Mio. Diese Verträge laufen regulär weiter, die Kunden müssen sich nicht aktiv melden.

Wie in solchen Prozessen üblich, werden mit jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter Einzelvereinbarungen betreffend der weiteren Verweildauer im Unternehmen und individueller Trennungsmodalitäten getroffen. Dabei wird die Bank von einem externen Experten begleitet. Alle geplanten Schritte beim Portfolio- und Mitarbeiterabbau sind und werden mit der Finanzmarktaufsicht und dem AMS laufend abgestimmt.

Die bestehenden Geschäftskunden wurden alle persönlich kontaktiert, um die weiteren Schritte zu erklären. Für die bestehenden Privatkunden, es handelt sich dabei vorwiegend um Onlinesparer, wurde ein umfassender Fragenkatalog erstellt, der auf der Webseite der Bank abrufbar ist. Zudem wurden das Team im Bereich Einlagen und das Telefonservice personell aufgestockt, um die vermehrten Anfragen rasch beantworten zu können.

Auch 2020 mit Verlust

Der Vorstand erwartet derzeit einen Verlust für das Geschäftsjahr 2020 in der Größenordnung von EUR 6,5 Mio. Eine weitere Schmälerung der Eigenkapitalbasis ist im Zuge des Abbaus zu erwarten, der Verlust der Hälfte des Grundkapitals nicht ausgeschlossen.

Müssen sich Sparer um ihr Geld sorgen?

Nein, denn die AutoBank AG unterliegt auch nach der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung weiterhin der Einlagensicherung. Das bedeutet, dass die Rückzahlung aller Spareinlagen bis 100.000 Euro gesichert ist. Die Kunden brauchen daher keine Sorge um ihr Geld zu haben, kurzfristiges Abziehen der Spareinlagen ist nicht notwendig.

AutoBank AG zieht sich von Börse zurück

Die AutoBank AG notiert seit November 2010 an der Wiener Börse (Dritter Markt) und seit März 2014 ist sie auch an der Börse München (m:access) gelistet. Mit dem nunmehrigen Beschluss zum geordneten Abbau ist ein Listing an der Börse nicht mehr sinnvoll und notwendig. Das Listing an der Wiener Börse endet daher mit 26. Februar 2021. Auch das Listing an der Börse München wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt beendet werden. Ab dann können die Aktien nicht mehr über die Börse gehandelt werden, behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit.

Ehemaliger AR Vorsitzender legt AR Mandat zurück

Eduard Unzeitig hat heute sein Mandat im Aufsichtsorgan der AutoBank AG zurückgelegt. Schon in der letzten Aufsichtsratssitzung am 18. Dezember 2020, wechselte Eduard Unzeitig vom Vorsitz in die zweite Reihe und fungierte bis heute als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Vorstandsmitglied zieht sich schrittweise zurück

Christian Sassmann, bisher unter anderem zuständig für die Bereiche Regulatorik, Investor Relations, Beteiligungen, Recht & Compliance wird sein Vorstandsmandat nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat mit 30.06.2021 zurücklegen. Seine Agenden werden per sofort von den beiden anderen Vorständen, Markus Beuchert und Gerhard Dangel, übernommen.

Warum der geordnete Abbau?

Die AutoBank AG hat im März 2019 eine Neuausrichtung der Bank beschlossen. Bis dahin lag das Kerngeschäft der Bank bei der Finanzierung von Kraftfahrzeugen in Österreich und Deutschland. Mit der Neuausrichtung wurde der Fokus auf die Refinanzierung von mittelständischen deutschen Leasinggesellschaften gelegt.

Nach einer guten Startphase brachten jedoch sehr rasch Covid-19 und seine Folgen, aber vor allem die hohen Abschreibungen, speziell bei unseren Beteiligungen, die Kapitalquoten der AutoBank AG schwer unter Druck. Dabei ist ein großer Teil der Abschreibungen auf Malversationen in der aL Portfolio zurückzuführen. Aber auch bei den Händlerfinanzierungen in Deutschland gab es Abschreibungen. Neugeschäft wurde dadurch faktisch verunmöglicht.

“Wir haben uns daher sehr rasch auf die Suche nach neuen Investoren begeben, um unsere Kapitalbasis zu stärken. Es wurden mit mehreren potenziellen Kapitalgebern mit dem Ziel neue Anteile an der AutoBank AG zu erwerben, ernsthafte und vertiefte Gespräche geführt. Ein Datenraum war eingerichtet und Konzepte für die Erweiterung neuer, zusätzlicher Geschäftsmodelle wurden entwickelt”, so der Vorstand. Nachdem die bisherigen Gespräche nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wurde in der heutigen Hauptversammlung der geordnete Abbau beschlossen. Vorbehaltlich der notwendigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen (EKV) wäre ein Fortbestand unter Neuausrichtung der Bank noch denkbar, wenn noch ein Investor gefunden wird, der entsprechendes neues Kapital in die Gesellschaft einbringt.

Die AutoBank AG ist seit über 20 Jahren Spezialist im Leasinggeschäft und konzentriert sich mit ihrem Portfolio auf die Märkte Österreich und Deutschland.

Kontakt

AutoBank AG

Claudia Beyer-Hofirek

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3

1100 Wien

+43 1 601 90 113

claudia.beyer-hofirek@autobank.at

http://www.autobank.at