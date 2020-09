Auto defekt verkaufen – Wo verkaufe ich ein Auto mit Schaden?

Ein defektes Auto – Reparieren oder verkaufen?

Ein Schaden am eigenen Fahrzeug ist immer ärgerlich, umso mehr wenn der Verkauf sowieso in absehbarer Zeit bereits fest steht und jetzt vor dem Verkauf noch eine ungewisse Summe investiert werden muss. Reparaturen sind generell nicht günstig, eine durchschnittliche Mechaniker stunde kostet über einhundert Euro. Je nach Aufwand plus Ersatzteil kann die Reparatur schnell den Wert eines Fahrzeuges übersteigen. Auch wenn der Wert rein rechnerisch weiter fern von der Investition liegt, einen Mehrwert wird die Reparatur nicht verbuchen, also nicht nur Nerven raubend, falls das Auto ohnehin verkauft werden soll sondern auch Geld. Wir empfehlen bei solchen Fällen immer zum Verkauf, auch wenn es immer noch Menschen gibt die von einer Reparatur mit anschließendem Mehrwert überzeugt sind, bestätigt sich immer wieder dass doch nur der reine Fahrzeugwert im Ist Zustand bezahlt wird, anders wenn es um den defekten Ankauf von Fahrzeugen geht. Hier wird nicht nur zugunsten des privaten Autobesitzes kalkuliert, da professionelle Autohändler, die defekte Fahrzeuge ankaufen nicht in fremde Werkstätten fahren um Fahrzeuge zu reparieren sondern aus Kostengründen selbst Hand anlegen und somit schon viel Geld sparen, diese Leute sind auch mit vielen Fehlern von Autos vertraut und können reparieren anstatt Ersatzteile zu tauschen und haben gleichzeitig doppelten Ersparnis.

Unsere Erfahrung zeigt dass nicht reparierte Autos sich besser verkaufen lassen als gerade erst reparierte Fahrzeuge, auch die Gier nach einem Schnäppchen aus Sicht des Autohändler spielt dabei eine positive Rolle für den Auto verkauf.

Nun wird und soll auch nicht jeder angesprochen werden, wenn ein Auto mit einem Schaden verkauft werden soll, denn nicht jeder Autohändler ist interessiert an einem defekten Fahrzeug. Kaputte Autos werden nur von professionellen Autoaufkäufern gekauft, die mit dem An und Verkauf von kaputten Autos vertraut sind, denn die Abschleppmöglichkeiten sowie die Organisation und Preiskalkulation ist schwierig und grenzt an Erfahrung beim Fahrzeughandel. Einen guten Preis, oder den “Höchstpreis” sowie er im Volksmunde und diesem Gewerbe benutzt wird, wird es nur von einem Profi geben, der mutig kalkuliert, Erfahrung der Reparatur mit bringt und für den Ankauf von defekten Fahrzeugen gerüstet ist. Jahrelange Erfahrung spiegelt die Zuverlässigkeit und die Seriosität des Autohändler, welches für den Autoverkäufer auch ein sehr starker Entscheidungsgrund sein sollte.

Wir kaufen defekte Autos, verkaufen Sie uns Ihr kaputtes Auto!

Es gibt keine maschinelle Fahrzeugbewertung für Autos mit Schaden. Der Fahrzeugwert für kaputte Auto muss in jedem falle individuell berechnet beziehungsweise kalkuliert werden. Zudem ist es eine Verhandlungssache. Wir sind professionelle Autohändler, speziell für Autos mit Schaden. Ganz egal ob ein kaputter Motor oder ein defektes Getriebe. Wir zahlen immer den Höchstpreis für fahruntüchtige Fahrzeuge. Bieten Sie uns ihr kaputtes Auto zum Beispiel mit einem Motorschaden oder Getriebeschaden für eine kostenlose Wert Kalkulation an. Unser KFZ Ankauf bewertet Ihr Fahrzeug kostenlos für den Verkauf im IST Zustand, unsere Preisabgabe, die Abholung sowie die KFZ Abmeldung ist kostenlos für den Verkäufer.

Kurzzusammenfassung: Profitieren Sie von unserer Jahrelangen Erfahrung im Ankauf von defekt Fahrzeugen. Wir sind professionell aufgestellt, sind Bundesweit mit unseren Autotransportern unterwegs und sind in der Lage auch kurzfristige Termine zu organisieren, denn wir wissen dass fahruntüchtige Fahrzeuge eher schnell verkauft werden sollen da Sie platz technisch egal wo sie stehen eigentlich nur stören und der Verkaufserlös wieder schnell eingesetzt werden muss.

Muharrem Akkoyun

52531 Übach-Palenberg

Otto Hahn Str. 5

Tel: +49 (0)157 – 849 157 78

Email: anfrage@autoabkauf.de

Web: http://www.auto-defekt-verkaufen.de/