Außergewöhnliche Damenstiefel bei schuhplus

Vorhang auf für Damenstiefel Größe 44

Wer selber keine Übergröße trägt, stellt sich unter Damenstiefeln in Größe 44 rustikale Boots vor, die klobig aussehen, aber ungemein praktisch sind. Dazu gehören gefütterte und wasserdichte Winterstiefel, womöglich mit Profilsohle, die für einen rustikalen Spaziergang in der Natur bestens geeignet sind. Winterliche Stiefel aus Leder mit unterschiedlichen Schafthöhen halten die Füße schön warm, da sie über ein kuscheliges Innenfutter verfügen. schuhplus bietet selbstverständlich solche komfortablen Damenstiefel Größe 44 an. Die besondere Spezialität des größten online-Schuhhändlers Europas besteht allerdings in dem außergewöhnlichen Angebot raffinierter Plateaustiefel und Overknees für Bühne, Theater und heiße Parties.

Im Showbusiness ist ein extravaganter Bekleidungsstil gefragt. Künstlerinnen mit einer Körpergröße über 1,75 m leiden vielfach darunter, dass sie für ihre großen Füße nicht das passende Schuhwerk finden. Europas größtes Versandhaus schuhplus hat diese Angebotslücke entdeckt und weiß: Für den bühnenreifen Auftritt großer Damen sind High-Heels in Übergrößen angesagt. XXL-Stiefel mit Plateausohlen und Stilettoabsätzen in schwindelerregender Höhe von bis zu 12 cm verleihen dem Kostüm eine atemberaubende Ausstrahlung. Partygängerinnen, die hoch hinaus möchten, tragen Plateaustiefel und verlängern dadurch optisch ihre Beine. Ob frech, cool oder feminin: Zum Mittelpunkt jeder Party wird eine Lady, wenn sie ihr Outfit mit sexy Overknee-Stiefeln abrundet. Ob aus schwarzem Lack, transparentem Kunststoff oder mit rockigen Nieten besetzt: Rassige Damenstiefel Größe 44 von schuhplus sind alles andere als langweilig und dank ihrer hochwertigen Verarbeitung sogar verhältnismäßig bequem zu tragen.

Von Kopf bis Fuß auf Stiefel eingestellt

Für modische Furore ohne stilistisches Fiasko sorgt die gekonnte Kombination aus Stiefeln mit hohem Schaft und dem dazugehörigen Outfit. Hier die wichtigsten Tipps für einen perfekten Look:

1. Der Abstand zwischen Schaftende und Saum sollte mindestens 10 cm betragen, damit der hohe Schaftstiefel aufregend wirkt.

Ein Minirock oder kurzes Paillettenkleid betont die freie Stelle zwischen Stiefelrand und Kleidungssaum.

2. Overknees lenken das Auge auf den sichtbaren Teil des Beines. Dort sollte die Haut gepflegt und selbstverständlich enthaart sein. Für zusätzliche Raffinesse sorgen Strumpfhosen mit Netzmuster oder Lurexschimmer.

3. Schlichte, hohe Damenstiefel 44 können alltagstauglich mit einem oversized Hoodie oder einem lässigen Hemdblusenkleid zur blickdichten Strumpfhose gestylt werden.

4. Die Kombination unterschiedlicher Materialien erzeugt modische Kontraste: Sexy Stiefel aus Lackleder kommen mit einem schlichten, hochgeschlossenem Minikleid besonders gut zur Geltung.

Bei schuhplus können Fashionistas mit großen Füßen aus dem Vollen schöpfen. Der Spezialist für Schuhe in Übergrößen bietet nicht nur alltagstaugliche Damenstiefel Größe 44, sondern auch rassige Modelle für den großen Auftritt an.

