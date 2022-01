Aus Donner & Doria wird Nicarus

Neue Positionierung und neue Marke

Heidelberg, 24. Januar 2022 – Die Donner & Doria Public Relations GmbH firmiert seit kurzem unter Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH. Die Spezialagentur erstellt Content, spielt diesen digital über alle Kanäle aus und monitort ihn. So vernetzen die Berater Public Relations, Social Media, Online Marketing und Employer Branding. Ein Schwerpunkt liegt auf internationaler Kommunikation.

„Guter Content muss mehr denn je aktuell und relevant sein – und bei den Zielgruppen ankommen. Deshalb fokussieren und spezialisieren wir uns auf das, was wir am besten können: digitalen Content“, erläutert Geschäftsführer Peter Verclas. Die Heidelberger Agentur bringt die neue Positionierung am Markt mit einer neuen Marke zum Ausdruck. Im Zuge dessen hat sich die PR- und Social-Media-Agentur einen neuen Namen gegeben.

Nach zehn Jahren Donner & Doria Public Relations heißt sie ab sofort Nicarus – Agentur für digitalen Content.

Die Agentur-Mitarbeiter haben die neue Marke in einem mehrstufigen Prozess selbst entwickelt – vom Namen über das Corporate Design bis hin zur eigenen Kommunikation. Die PR- und Social-Media-Agentur hat dabei auch ausgewählte Kunden befragt und deren Feedback mit eingebunden. Diese iterative und kooperative Vorgehensweise hat zu einer starken Identifikation des Teams und der Kunden beigetragen.

Trotz des seit Corona schwierigen Marktumfelds entwickelt sich Nicarus auch in geschäftlicher Hinsicht sehr gut. In den vergangenen beiden Jahren konnte die 15-köpfige Agentur sowohl die Anzahl der Kunden als auch die der Mitarbeiter steigern. Aktuell ist sie die Nummer 3 der Top-PR-Agenturen in der Metropolregion Rhein-Neckar und gehört zu den Top-100-Agenturen in Deutschland.

„Wir wollen das Momentum nutzen und weiter durchstarten“, sagt Peter Verclas. „Dafür haben wir unsere Agentur schärfer positioniert und unser Leistungsangebot spezialisiert. Unsere neue Marke Nicarus und unser digitaler Auftritt spiegeln dies optimal wider.“

