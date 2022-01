Auf Safari in Namibia

Ongava öffnet die Türen in sein intaktes Ökosystem

Nach nun zwei Jahren der Schließung bzw. stark eingeschränktem Betrieb der Lodges – zur Eindämmung des Corona-Virus sowie zum Schutz der Gäste und des Personals – öffnen im April 2022 wieder alle vier Lodges von Ongava, an der Grenze zum Etoscha Nationalpark. Das Personal freut sich schon auf glückliche Gäste, die sie verwöhnen dürfen und denen sie diesen unbezahlbar schönen, weitläufigen und ursprünglichen Ort mit seinem intakten Ökosystem und all seinen Wildtieren zeigen dürfen. Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind en Detail ausgearbeitet und das Personal ist trainiert zur Umsetzung. Die Lodges werden poliert und getrimmt. Besonderes Highlight von Ongava: das einzigartige Ongava Visitor Centre, das den Gästen auf anschauliche Weise die wissenschaftliche Arbeit des eigenen Forschungsteams vor Ort näherbringt.

Buchbar sind die Lodge über alle Afrika-spezialisierten und Premium-orientierten Reiseveranstalter, die über die Stornobedingungen und das Hygienekonzept von Ongava sowie die Corona-Regularien der Destination auf dem neusten Stand sind.

Über das Ongava Game Reserve und seine Lodges

Es gilt als eines der größten und erlesensten privaten Naturreservate des Landes. 1991 haben

sich einige gleichgesinnte Familien mit dem Kauf der Fläche den Traum erfüllt, aus einigen

unprofitablen Rinderfarmen, ein Naturreservat entstehen zu lassen. Es sollte zahlreiche

bedrohte Wildtierarten beheimaten und sie vor Wilderei schützen. Heute, über 25 Jahre

später, ist es eine Erfolgsgeschichte. An den hoch frequentierten Wasserlöchern tummeln sich Löwen, Breit- und zugleich Spitzmaulnashörner – was eine Seltenheit ist -, Zebras, Giraffen,

Warzenschweine und zahlreiche Antilopen sowie Vogelarten. Eine eigene Forschungsstation,

das international renommierte Ongava Research Centre, studiert unter anderem die Genetik

und das Verhalten der Nashörner. Getragen wird das Ongava Research Centre von privaten

Spendengeldern. Touristisch gesehen ist das Ongava Game Reserve Vorreiter für Eco-

Tourismus der nächsten Generation und für die nächste Generation. Die vier angesiedelten

Lodges (Little Ongava, Ongava Camp, Ongava Tented Camp, Anderssons At Ongava) werden

unter den zwei Leitmotiven „Nature First“ und „Happy Guests“ betrieben. Die Lodges bieten

unterschiedliche Arten der Unterkünfte, abenteuerlich und ganz nah an der Natur im Zelt-

Charakter bis hin zu geräumigen Villen mit eigenem Pool. Selbstfahrer sowie Fly-In-Safari-Gäste

sind willkommen. Aktivitäten vor Ort schließen Wildbeobachtungsfahrten und -märsche mit

erstklassigen Guides ein, die ihr unglaubliches Wissen über die Natur, die Tiere und ihr

Verhalten gerne mit den Gästen teilen.

www.ongava.com

